Hochseilshow beim Flößerfest

Gabi Kowalczik

Finowfurt ( ) Nicht nur die Flößerei hat eine lange Tradition in Finowfurt, auch das Flößerfest. Zum mittlerweile 24. Mal wird am Pfingstwochenende gefeiert. Und wie immer haben sich die Organisatoren etwas Neues für das Programm einfallen lassen. Es soll ja nicht langweilig werden, wie Uwe Schoknecht, Bürgermeister der Gemeinde Schorfheide, sagt. Von Freitag, 7. Juni, bis Sonntag, 9. Juni, sind diesmal die Geschwister Weisheit mit ihrer Hochseilshow zu Gast.

Ob mit dem Motorrad, dem Fahrrad oder zu Fuß, die Geschwister der Künstlerfamilie bezwingen das Hochseil auf ganz verschiedene Arten und in unterschiedlichen Höhen. Ihr Können stellen sie an allen drei Tagen des Flößerfestes an drei Standorten unter Beweis. Am Finowkanal, auf dem Erzbergerplatz und auch im Kinderbereich Alte Mühle treten die Geschwister Weisheit auf.

Sicher ein Höhepunkt, aber längst nicht alles, auf das sich Besucher des Festes freuen dürfen. Das dreitägige Programm startet am Freitag, 7. Juni, abends um 19.30 Uhr mit Livemusik der Band Partytune am Finowkanal, dort eröffnet der Bürgermeister das Fest dann um 21.45 Uhr auch offiziell. Dazu fahren die Mitglieder des Finowfurter Flößervereins mit dem Floß ein. Am späten Abend stehen dann das Feuerwerk und die traditionelle Lasershow auf dem Programm, die, wie Peggy Sydow von der Gemeinde verspricht, wieder für Gänsehaut-Momente sorgen soll. "Eine Wasserleinwand, auf der dann ortstypische Motive zu sehen sind, das bewegt die Besucher immer wieder", berichtet Peggy Sydow. Mit DJ-Musik klingt der Abend aus.

Am Samstag, 8. Juni, gibt es den ganzen Tag über Programm auf der Bühne auf dem Erzbergerplatz. Am Vormittag treten dort Gruppen aus dem Ort auf, anschließend gibt es ein Musikprogramm mit Linedance, Schlager und Partyhits.

Extrabereich für Kinder

Der Sonntag, 9. Juni, startet um 11 Uhr mit dem Flößerbrunch. Karten dafür gibt es im Vorverkauf für zehn Euro bei der Gemeinde. Ebenfalls um 11 Uhr beginnt das Musikprogramm auf der Bühne am Erzbergerplatz. Mit dem Entenrennen auf dem Finowkanal klingt das Festwochenende dann gegen 17.30 Uhr so langsam aus.

Für kleine Besucher wird am Samstag und Sonntag ein Kinderprogramm im abgetrennten Bereich Alte Mühle angeboten. Ebenfalls an beiden Tagen gibt es Rummel mit Fahrgeschäften, kulinarische Spezialitäten, Floßfahrten und einiges mehr. Rund 70 000 Euro investiert die Gemeinde in das Kulturprogramm, zwei Drittel dieser Summe werden nach Angaben von Peggy Sydow durch Sponsoren und Eintrittsgelder beim Abendprogramm refinanziert.