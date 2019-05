Sechs Wanderrouten für Senioren

MOZ

Eisenhüttenstadt Zur Sternwanderungsind heute wieder die Eisenhüttenstädter Senioren eingeladen. Eingebettet in den Seniorentriathlon lautet das diesjährige Motto der Wanderung "Wenn alle Brünnlein …". Alle Routen führen am Ende zum "Denver-Brunnen" an der Werkstraße. Start für die Touren ist um 9.30 Uhr. Folgende Treffpunkte gibt es: Bushaltestelle Altenheim Poststraße (4 Kilometer), Hochhaus Diehloer Straße (6 km), Schwimmhalle (3 km), Neue Deichbrücke (dammseitig, 6 km Radtour) und Hochhaus Diehloer Straße (6 km Nordic Walking).