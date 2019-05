Herzblut für Tierpark und Strandbad

Daniela Windolff

Angermünde (MOZ) Blühende Landschaften, das ist eine Vision, die zwei Männer zweier Generationen für Angermünde und die Ortsteile sehen. Blühende Landschaften sind für Hanns-Ulrich Reichel (73) und Thomas Bernstein (41) keine politische Wortphrase, sondern konkrete Aktion und Programm, die Zukunft der Stadt nachhaltig und klimafreundlich zu entwickeln. Dafür wollen sich die beiden in der neuen Angermünder Stadtverordnetenversammlung engagieren, für die sie auf der Liste der SPD zur Kommunalwahl am Sonntag kandidieren und das auch auf die Agenda des Ortsvereins setzen. Sie knüpfen da an erste Initiativen an. In der zu Ende gehenden Legislaturperiode hatte die SPD-Fraktion mit ihrem Antrag, Blühstreifen und Wildblumenwiesen auf öffentlichen Flächen in Angermünde und den Ortsteilen für mehr Insektenschutz und Artenvielfalt anzulegen, Erfolg.

Klimaschutz vor der Haustür

"Ich bin sehr glücklich, dass unsere Enkel munter geworden sind und für den Klimaschutz demonstrieren, um so die Alten aufzufordern: Werdet Euch endlich einig, unser Klima und unsere Zukunft zu retten! Da sind wir auch als Kommune und als Kommunalpolitiker verantwortlich, denn Klimaschutz beginnt vor der eigenen Haustür", sagt Hanns-Ulrich Reichel, der seit 1993 Abgeordneter in der SVV ist. Der pensionierte Tierarzt hat ganz konkrete Ideen, was Bürger und Kommune gemeinsam tun können. Das beginnt bei der Wahl heimischer, insektenfreundlicher Sorten bei Neupflanzungen im Gemeindegebiet, über den Verzicht auf Plastik bei Veranstaltungen, bis zur Förderung des regionalen Handwerks, nachhaltiger Landwirtschaft und Regionalvermarktung. "Wir haben so viele heimische Erzeuger, örtliches Handwerk und Dienstleistungen. Wer sein Brot beim Bäcker, das Gemüse vom Bauern nebenan, Honig vom örtlichen Imker kauft oder Geräte reparieren lässt, statt wegzuwerfen und neu zu kaufen, stärkt nicht nur die heimische Wirtschaft, sondern tut auch Gutes für die Umwelt, weil zum Beispiel weite Transportwege vermieden werden", erklärt Hanns-Ulrich Reichel.

Thomas Bernstein, bisher als sachkundiger Einwohner in der SVV aktiv, schlägt den Bogen noch weiter. Der Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs, halbstündige Bahn-Taktzeiten nach Berlin und mehr Fahrradwege ins Umland, um die Region besser zu vernetzen, Pendler für die Bahn zu motivieren und Autoverkehr und Parkplatznot in der Stadt zu verringern, sind für ihn wesentliche Ziele für eine klimafreundliche aber auch lebenswertere Stadt. "Das zieht mehr junge Familien aus Großstädten an, wenn sie sehen, pendeln ist unkompliziert und Angermünde bietet alles, was Familien brauchen, von guter Bildung bis zu attraktiven Naherholungsgebieten vor der Haustür", so Thomas Bernstein.

Für beide sind die Entwicklung des Tierparks und des Wolletzsees Schwerpunktprojekte und Herzenssache. "Wir haben viele Jahre gekämpft für den Erhalt des Tierparks und für die Entwicklung des Wolletzsees, es ist unsere letzte große Chance, als künftiges Mittelzentrum hier touristisch einen Meilenstein zu setzen", so Hans-Ullrich Reichel.