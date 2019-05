Ein beispielhaftes Haus

Von der Brache zum Hingucker: der Neubau mit dem Sitz der Wohnungsbaugenossenschaft Rüdersdorf an der Ecke Breitscheid-/Brückenstraße. Den Arbeitstitel "Schöne Ecke" hat er laut Detlef Adler bekommen, weil viele Bürger in Gesprächen bescheinigt hätten, es sei doch eine schöne Ecke. Früher hieß die Stelle nach einem benachbarten Lokal Thiemes Ecke. © Foto: gerd markert

Rüdersdorf (MOZ) Es war ein Premiere in mehrfacher Hinsicht. Nicht nur, dass es die erste Auszeichnung diese Art für die Genossenschaft war. Viele Bewohner hatten erstmalig Gelegenheit, die Dachterrasse des Wohn- und Geschäftshauses zu betreten. "Wirklich schön hier", kommentierten nicht nur die Mieter. Allerdings ist die Terrasse besonderen Anlässen wie jener Auszeichnung vorbehalten.

Die würdigt alljährlich besondere Objekte, die einen Beitrag zur Stadtentwicklung leisten und beispielhaft für besonders gutes Wohnen sind. Maren Kern, Vorstand im Verband Berlin-Brandenburgischer Wohnungsunternehmen (BBU), lobte insbesondere die unterschiedlichen Angebote für Senioren, Singles und Familien in dem abgestuften Baukörper, in dem es ganz unterschiedlich Wohnungsgrößen und -schnitte gibt. 27 der 36 Wohnungen sind per Aufzug erreichbar, 33 haben bodengleiche Duschen und alle Balkon oder Terrasse. Zudem gibt es Abstellplätze für Fahrräder, Mietergärten, begrünte Dächer und eine Erdwärmeheizung (im Sommer umschaltbar auf Kühlung), die für günstige Betriebskosten und geringeren CO2-Ausstoß sorge und so einen Beitrag zum Klimaschutz leiste, würdigte sie. Dass alle Wohnungen schon vor der Fertigstellung vermietet waren, zeige, dass das Konzept aufgegangen sei.

Das passt laut Ines Jesse, Staatssekretärin im Potsdamer Infrastrukturministerium, auch gut zu den Bundes- und Landeszielen nach energieeffizientem, generationsübergreifenden und bezahlbarem Wohnen, habe die Auszeichnung mithin verdient. Man brauche innovative Projekte. Sie erwähnte das 100 Millionen-Euro-Förderprogramm des Landes, das eigens gegründete Bündnis für Wohnen und verschiedene Änderungen an Fördergesetzen wie Anpassung der Sätze pro Quadratmeter und der Einkommensgrenzen sowie des Adressatenkreises für Wohnberechtigungsscheine.

Rüdersdorfs Bürgermeister André Schaller lobte die Genossenschaft als Vorreiter im Ort bei verschiedensten Vorhaben und nannte unter anderem den Einbau von Fahrstühlen und die Fassadengestaltung. Die kommunale Wohnungsbaugesellschaft habe sich da mehrfach etwas "abgeschaut". Auch an die konkrete Ecke habe sich lange niemand herangetraut, berichtete er. Die WBGen habe es dann übernommen und "beeindruckend" gemacht, wie er befand. Endlich sei die Achse vom Krankenhaus keine Brache mehr und an dem "strategisch interessanten Platz" nah am alten Ortszentrum und zugleich nah am größten Wohn- und Bildungsstandort der Gemeinde etwas Perfektes entstanden. "Wer hätte vor 30 Jahren gedacht, welches Potenzial in Rüdersdorf steckt", schwärmte er auch angesichts des vielen Grüns in der Umgebung, das von der Dachterrasse aus ins Auge stach.

Detlef Adler, technischer Vorstand der Genossenschaft, erinnerte daran, dass man zuerst ein Grundstück in der Waldstraße im Auge hatte, aufgrund dort "zäher Verhandlungen" dann aber umgeschwenkt sei. "Im Nachhinein betrachtet war das genial", bekannte er. Einige Mitglieder hätten zuvor durchaus Bauchschmerzen gehabt, sagte er. Immerhin steckte die Genossenschaft neben etwa fünf Millionen Euro an Krediten auch rund 900 000 Euro Eigenmittel in den Komplex. "Aber die Praxis hat uns Recht gegeben, bilanzierte er. Nur die Gestaltung der Außenanlagen – sie läuft noch – dauert ihm zu lange.

Für die Genossenschaft bietet das Haus nun auch bessere Arbeitsbedingungen, denn der Geschäftssitz ist mit eingezogen, das Archiv jetzt integriert. Für die Mieter werde gerade die erste Betriebskostenabrechung erstellt, informierte Kerstin Rose, kaufmännischer Vorstand. Sie glaube, dass man bei der Kalkulation der Mieten mit 10,50 Euro warm ziemlich gut gelegen habe.