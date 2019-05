Alter Hase oder Neuling

Marco Marschall

Althüttendorf Insgesamt scheint der Job des ehrenamtlichen Bürgermeisters im Amt Joachimsthal nicht der beliebteste zu sein. Für die Gemeinden Ziethen, Friedrichswalde und für die Stadt Joachimsthal sind die amtierenden Oberhäupter auch die einzigen Kandidaten bei der Kommunalwahl am Sonntag. Anders sieht es allein in Althüttendorf aus. Dort tritt der langjährige Bürgermeister Siegfried Ortlieb nicht mehr an. Es kommt zum Duell: Thilo Matteit oder Wilfried Kornack. "Es soll kein Machtkampf sein, sondern ein demokratischer Prozess", sagt der 49-jährige Matteit, der als Elektrokonstrukteur in Joachimsthal arbeitet. Er achte Wilfried Kornack. Der Bürger entscheide.

Bürgermeister Siegfried Ortlieb habe den Ort aus Matteits Sicht vernünftig hinterlassen: nicht verschuldet und selbstbestimmt. "Das wollen wir erhalten", sagt er. Mit wir meint der zweifache Vater, der mit neuer Partnerin in Althüttendorf lebt, die Bürger des Ortes, die mehr mitbestimmen sollen. Sie will er aktivieren, den Zusammenhalt stärken, so Matteit, der ursprünglich aus Altenhof stammt und seit 20 Jahren Althüttendorfer ist.

Erfahrung als Bürgermeister

An die Jahre seines Mitbewerbers ist schwer heranzukommen. "Seit 17. März 1954", antwortet Wilfried Kornack auf die Frage, seit wann er in Neugrimnitz, heute Ortsteil von Althüttendorf, lebt. Er weiß das auf den Tag genau, weil er da geboren wurde, in dem Haus, in dem der 65-Jährige noch heute wohnt. Bürgermeister sei er auch schon gewesen, von Neugrimnitz, als der Ort nach der Wende noch selbstständig war. Dort wird er angesichts fehlender Konkurrenz auch nach der Wahl Ortsvorsteher bleiben. Am Herzen, so sagt er, liegen ihm beide Orte.

Einiges sei angeschoben, doch Kornack will, dass es weiter vorwärts geht. Dem Gespräch mit dem verwitweten Landwirt, mittlerweile Rentner, ist anzumerken, dass er als Vize-Bürgermeister und Gemeindevertreter seit Jahren drinsteckt in der Gemeindepolitik. Es gebe da durchaus noch Baustellen: der Weg von der Kreisstraße zum Sportplatz und zum Radweg, das Minispielfeld am Sportplatz und der Sportlerheimanbau. Das alles sei noch nicht umgesetzt. Fallen die Ausbaubeiträge weg, so schwebe dem dreifachen Vater und vierfachen Opa auch die Straße zum runderneuerten Kindergarten noch vor.

Werden die Kinder älter, müsse dafür gesorgt werden, dass sie von der Straße verschwinden. "Eine vernünftige Freizeitgestaltung", sagt der Kandidat, der seit 50 Jahren in der Feuerwehr der Gemeinde aktiv ist, deren Jugendfeuerwehr stolze 25 Mitglieder zählt. "Und wir hätten da noch andere Objekte", sagt Kornack. Er spricht von einem weiteren Baugebiet, das ihm vorschwebt.

Wachsende Gemeinde

Wachsen wird Althüttendorf in den nächsten Jahren ohnehin. Am Grimnitzsee entsteht ein Baugebiet mit 25 bis 30 Parzellen – so viele wie im Amt Joachimsthal seit Langem nicht. "Da kann sich vieles entwickeln", sagt Thilo Matteit. Wie sein Kontrahent glaubt auch er, dass es in erster Linie Randgroßstädter sein werden, die im neuen Wohngebiet bauen werden. Matteit will die neuen Bürger "reinholen" in die Gemeinde. Letztlich könnten diese einen Zuwachs für die Vereine bedeuten.

Kommunalpolitische Erfahrung bringt der Jüngere der beiden Kandidaten nicht mit, war aber lange Betriebsratsvorsitzender von Bosch-Rexroth – heute Interlit – in Joachimsthal, wo er auch in der Jägerschaft aktiv ist.

Wer das Vertrauen erhält, entscheidet nun der Wähler am Sonntag. Um die eigene Person scheint es dabei keinem der beiden Kandidaten zu gehen. Kornack, der sich im Gegensatz zu Matteit auch um einen Sitz in der Gemeindevertretung bewirbt, nimmt jede Entscheidung gelassen. "Das kostet nämlich auch Nerven", sagt er über den Bürgermeisterjob.