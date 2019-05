Schrill und kompromisslos schräg

Klaus Kleinmann

Bernau Anna Mateur und Pianist Andreas Gundlach brachten am Sonntag im Rahmen der Reihe "Siebenklang" das Ofenhaus zur Weißglut. Wenn Anna Mateur "nur" singen würde, das Publikum läge ihr schon zu Füßen. Sie ist aber nicht nur Sängerin, sondern auch – und vielleicht vor alledem – Komikerin. Dabei ist sie so schrill und so kompromisslos schräg, dass das Publikum vor Begeisterung aus dem Häuschen gerät.

Wenn Andreas Gundlach, ihr Begleiter, "nur" Pianist wäre, die staunende Bewunderung des Publikums für sein brillantes Spiel wäre ihm sicher. Er ist aber auch Musik-Clown – und das Publikum steht Kopf. Kein Wunder also, dass der Abend mit den beiden Darstellern ein echter Kracher wurde.

Anna Mateur braucht nur dazustehen und ins Publikum zu schauen, schon gluckst Gelächter auf. Sie sieht aber auch zu komisch aus – weiß das natürlich und kokettiert damit. Ihre überflüssigen Pfunde trägt sie nicht nur mit Grandezza, sondern mit vulgärer Eleganz zur Schau und schafft auch sonst mühelos den Spagat zwischen allen beliebigen Gegensätzen. Fast permanent bewegt sie sich jenseits der Grenzen des guten Geschmacks, wirkt dabei aber nie abstoßend, sondern liebenswert oder brüllend komisch. Man verzeiht ihr gerne, dass sie Gesten vollführt, die sich jede andere Dame in der Öffentlichkeit lieber verkneifen würde und dass sie ihrem Pianisten in atemberaubender Dreistigkeit an die Wäsche geht. Diese Nachsicht liegt sicher daran, dass sie uns vorführt – ins Extreme und Lachhafte übersteigert –, wer wir letztlich selber sind: Und sich selber kann man ja nicht böse sein.

Und dann diese Stimme, diese stimmliche Vielfalt! Schon beim Sprechen hüpft sie mühelos zwischen der Lady, dem sächselnden Dummchen, dem kreischenden Teenager und dem lallenden Kretin herum. Doch immer wieder singt sie und jagt einem dabei die Gänsehaut über den Rücken. In allen gezeigten Facetten ist sie einfach unglaublich gut: heisere Rockröhre, Doris Day, Heintje, Operndiva, Joy Fleming, Lotte Lenia – all das und noch viel mehr singt sie mit überzeugender Perfektion.

Je länger der Abend dauert und je mehr die Künstlerin Anna Mateur selbst aufdreht, desto mehr wird ihr Pianist Andreas Gundlach zu einem adäquaten Partner. Er spielt mit der linken Hand Bach und bringt dabei mit der rechten einen verdrehten Zauberwürfel unglaublich schnell wieder in Ordnung. Er jongliert während des Pianospielens mit Bällen hin und her – man will es kaum glauben. Anna Mateur und er haben sich künstlerisch gesucht und gefunden: Das Publikum dankt es ihnen mit stehenden Ovationen.