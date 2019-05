"Jazz in E." und ein Vierteljahrhundert

Ellen Werner

Eberswalde (MOZ) Mehr als jede andere Musik sei der Jazz für den Moment gemacht. "Vielleicht hat deshalb bei Jazz in E. nie jemand an die Möglichkeit gedacht, einmal auf 25 Festivaljahre zurückzuschauen Jetzt, wo es soweit ist, erweist sich die Archivlage als durchwachsen. Es gibt gut und weniger gut dokumentierte Jahrgänge." So lauten die ersten Sätze in dem gerade druckfrisch erschienenen Werk "Garage Wunderlich. Aus der Nische in die Mitte – 25 Jahre Jazz in E.". Den möglichen Lücken zum Trotz zeichnet es das Vierteljahrhundert Festivalgeschichte umfassend nach.

Allerdings – zu seiner Premiere am Donnerstagabend in der vergangenen Woche liegt es noch nicht vor. Als Apéritif Nummer 1, als einer von vier Appetitmachern für das diesjährige Festival, das in einer Woche beginnt, ist die Veranstaltung mit anschließendem Konzert angekündigt. Vor den gut besetzten Zuschauerreihen soll darin geblättert werden. Doch an irgendeiner Stelle gab es Widerhaken im Plan. Die Premiere wird kurzerhand zur "Buchvorstellung", wie Moderator Ulf Drechsler erklärt. Die Besonderheit, so der Jazz-Redakteur von rbb Kultur: "Das Buch gibt’s nicht – und der Autor ist auch nicht da." Der Jubiläumsband sei gerade noch beim Buchbinder; Festivalblogger Thomas Melzer, der das Buch als Redakteur betreut hat, erkrankt. "Und das ist eigentlich auch schon wieder Jazz in E.", sagt Drechsler. "Man musste immer aus fast nichts ganz viel machen."

Erste Konzerte in der Garage

Im Publikum nimmt man die Improvisation nicht übel, im Gegenteil; in den Sitzreihen wird sie amüsiert aufgenommen. Unterhaltsam wird der Abend auch so. Neben Drechsler sind Festivalmacher Udo Muszynski und Julia Heilmann vom Veranstaltungsteam auf der Bühne. Sie geben Erinnerungen aus ihrer Zeit mit Jazz in E. wieder oder lesen Passagen aus dem Buch, die sie selbst, verschiedene Musiker oder andere Wegbegleiter beigesteuert haben.

Ulf Drechsler etwa, der fast von Anbeginn an dabei war "als der Kollege, der immer die Aufzeichnungen fürs Radio gemacht hat", ist das erste Konzert in Erinnerung geblieben, das sein Team in Eberswalde aufgenommen hat – damals, 1995, noch in der "Garage" in der Eisenbahnstraße. "Die Crew war fassungslos über den Ort." Unmöglich, da aufzunehmen, dachten die Tonexperten vom Radio. Strom gab es nicht, für den Aufnahme-Lkw und das Stromaggregat war kaum Platz auf dem Hof.

Letzten Endes waren die Crewmitglieder angetan von dem Festival und kamen gern immer wieder. Das spielte sich in seinen Wanderjahren an verschiedenen Orten ab, zog von der Garage ins Passagekino, von dort in den Familiengarten, später ins Wald-Solar-Heim, bevor es schließlich vor einem Jahrzehnt im damals neu erbauten Paul-Wunderlich-Haus anlandete.

"Der Erfolg, sagt man, hat viele Väter. Der Erfolg von Jazz in E. hat nur einen: Udo Muszynski" – schreibt Thomas Melzer über den Festivalbegründer und -macher. Wie er selbst zum Jazz kam, beschreibt Muszysnki in dem Buch und erzählt es auch am Mikrofon. "Begegnet ist er mir schon in der Schulzeit, so richtig dann in der Lehrzeit, als ich in Berlin gelebt habe." Sein erstes Jazz-Konzert erlebte er im Jazz-Keller Treptow: gleich ein Free Jazz-Konzert, das Uli Gumpert Trio trat auf. "Fortan war ich jede Woche beim Jazz, so ging’s los für mich persönlich."

Zu fünft starteten die Veranstalter vom Begegnungszentrum für Wege zur Gewaltfreiheit damals. "Wir haben alles allein gemacht", von den Scheinwerfern über die Kasse bis zum Bier, so Muszynski. Heute sind es bis zu 30 Helfer, die an der gesamten Veranstaltungsorganisation beteiligt sind, im Festivalkreis Aktivisten genannt.

Viele von ihnen, weiß Udo Muszynski, haben seine Leidenschaft für den Jazz anfangs wenig – oder bis heute gar nicht geteilt. "Warum also bin ich Jazz in E.-Aktivist"?", fragt zur Buchpräsentation Till Kirchner, der zu ihnen gehört und die Musiker zwischen Berlin und Eberswalde chauffiert. Tolle Menschen habe er so getroffen. Mit dem britischen Star-Saxophonisten Evan Parker etwa habe er über seine und dessen Frauen gesprochen und gehört, wie es war, mit den Stones in einer Stretchlimo abzuhängen. "Weil ich das Festival trotz der Musik mag – und sie einen Fahrer brauchten, der halbwegs passabel Englisch spricht", ist seine Antwort.

Die Festivalrückschau "Garage Wunderlich" umfasst 176 Seiten. Enthalten sind in dem Band mit einem außergewöhnlichen A4-Überformat zahlreiche Fotos, Rückblicke auf jedes Festivaljahr in chronologischer Abfolge, persönliche Erinnerungen von Musikern und vielen Wegbegleitern, Zeitungsberichte und frühere Programme. Aufgelegt wurden 500 Exemplare. Das Buch kostet 20 Euro. Erhältlich ist es zu den Festivalveranstaltungen und nach den Festivaltagen in der Touristinfo Steinstraße sowie im Online-Shop "Mescal Tickets". Die 25. Auflage von "Jazz in E." zum Thema Ritual beginnt am 29. Mai.