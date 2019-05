Songwriter im Stall

MOZ

Zepernick "Das Beste aus drei Jahrzehnten" hat Falkenberg sein Album genannt. Der Songwriter gastiert diesen Freitag um 20 Uhr in Studio 7 in Panketal. Der Ex-Frontmann von Stern Meissen, einer der renommiertesten Bands der DDR, ist seit 30 Jahren sehr erfolgreich als Liedermacher unterwegs. Er komponiert und textet, spielt Klavier und Gitarre und hat bis heute 20 Alben produziert.

Laut Ankündigung gehört sein Werk zum zweifelsfrei Besten, was die Szene zu bieten hat. Denn Falkenberg bezieht Stellung, geht offen und ohne Ausflüchte mit sich und dem Befinden anderer um. Seine Konzerte sind nicht reproduzierbare Momente, in denen Intimität und berührende Melancholie von humorvollen Geschichten durchwebt werden.

Trotz der anspruchsvollen Themen meistert er den Grad zwischen Empfindsamkeit und unaufdringlicher Leichtigkeit, ohne dabei sentimental zu sein. Das Beste aus drei Jahrzehnten ist für 20 Euro im Vorverkauf und 23 Euro an der Abendkasse zu haben.

Politischer Zeigefinger

Den Sonntag gestaltet ab 18 Uhr Martin Buchholz. Passend zum Wahlsonntag fragt er: "Alles in bester Verfassung?" Der Kabarettist denkt laut nach – in einer politisch-satirischen Spätlese über die Verfassung der Deutschen im 30. Jahr nach der Wende. "Vor 70 Jahren ist die Verfassung in Kraft getreten worden, und das Grundgesetz hat man gleich am ersten Tag verabschiedet", findet Buchholz. Nebenbei hat er ein Buch (neu) verfasst und liest daraus vor.

Doch wer Buchholz kennt und live erlebt hat, weiß auch, dass es beim Lesen nicht bleiben dürfte. Immer wieder weicht der Kabarettist vom Text ab. Eine "hinterlistige Satire-Verschreibung für Menschen, die gelegentlich an Verfassungsbeschwerden leiden und es irgendwie nicht lassen können, mitzudenken", kündigt Studio 7 in Alt Zepernick 7 an. Tickets sind unter Telefon 030 47486655 und im Vorverkauf, so bei Fabula in Zepernick, zu bekommen.