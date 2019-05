Gleich zwei Auffahrunfälle

MOZ

Frankfurt (Oder) (MOZ) Am Montag wurde auf der Rosa-Luxemburg-Straße gleich zweimal aufgefahren. Gegen 12.40 Uhr musste ein Mercedes, der aus Richtung Karl-Marx-Straße kam, verkehrsbedingt halten. Das bemerkte ein 56-Jähriger der mit seinem Audi unterwegs war, nicht und fuhr auf. Der Audi-Fahrer wurde leicht verletzt. Schaden: 500 Euro. In Höhe der Einmündung Beckmannstraße hielt gegen 13.45 Uhr eine 61-Jährige mit ihrem Kia an. Hinter ihr stoppte ein Opel ebenfalls. Ein 69-Jähriger Dacia-Fahrer übersah dies aber und fuhr mit seinem Auto auf den Opel auf, der wiederum gegen die Kia stieß. Der Dacia musste abgeschleppt werden, es entstand ein Sachschaden von etwa 5000 Euro.