In Frankfurt leben, in Polen wählen

Frankfurt (Oder) (MOZ) "Ich gehe lieber in Słubice wählen. Mir ist wichtig, der PiS etwas entgegenzusetzen", sagt Magda. Die Enddreißigerin aus Słubice lebt seit zwölf Jahren in Frankfurt. In Polen will sie für die "Europäische Koalition" stimmen, denn die sei die aussichtsreichste pro-europäische Kraft. In Frankfurt geht sie nur zur Kommunalwahl. Motive wie Magdas treiben einige polnische Frankfurter an, nicht am Wohnort zu wählen. Philipp Kubicki vom deutsch-polnischen Bürgerverein etwa weiß es von seiner Frau, die aus Posen stammt.

Rund 2500 wahlberechtigte EU-Ausländer leben in der Stadt, 286 sind für die Wahl in Frankfurt registriert, davon 39 Neu-Anträge, teilt die städtische Pressestelle mit. Ein Großteil von ihnen dürften Polen sein.

Kubickis Bürgerverein hatte auf polnisch informiert, wie und wo man sich in Frankfurt zur Wahl meldet. "Von Einzelnen weiß ich, dass sie sich dann angemeldet haben", sagt Kubicki. Aber er könne sich vorstellen, dass es manche überfordert, das deutsche Formular samt eidesstattliche Erklärung auszufüllen.

Polen können sich auch für ein Wahllokal nach Słubice ummelden. Das muss man allerdings vorher im Heimatort erledigen, selbst oder durch eine Vertrauensperson. Der Warschauerin Małgosia Murao war das zu aufwändig. "In Frankfurt ist es am einfachsten" – dachte sie. Sie könne ins Rathaus kommen, um den Antrag zu stellen, schrieb man ihr per Mail. Dort angekommen, erfuhr sie, sie müsse in die Goepelstraße.