Beschluss über neuen Sporthafen

Bernhard Schwiete

Storkow (MOZ) Drei Tage bevor bei der Kommunalwahl die Mandate neu vergeben werden kommt am Donnerstag noch einmal die Storkower Stadtverordnetenversammlung zusammen. Beginn ist um 19 Uhr im Sitzungssaal im Rathaus. Die Tagesordnung umfasst noch einmal stattliche 28 Tagesordnungspunkte, davon werden 22 öffentlich behandelt.

Erneut haben die Stadtverordneten die Unterlagen zu einer ganzen Reihe von Bebauungsplänen auf ihren Tischen: Es geht nacheinander um das Areal Am Park im Ortsteil Philadelphia, um das Wohngebiet Karlsluster Straße, das Wohngebiet Robert-Koch-Straße in Hubertushöhe, das Seehotel Karlslust, das Ferienhausgebiet Am Kanal in Philadelphia und auch um den Kunst- und Literaturpark in Hubertushöhe. Zu diesem Vorhaben werden Stellungnahmen von Behörden und aus der Öffentlichkeit abgewogen. Diese Beteiligung fand bereits zum vierten Mal statt.

Außerdem steht ein Grundsatzbeschluss an, der auch die touristische Entwicklung der Stadt voranbringen soll. Es geht um die Pläne für einen Sporthafen am Storkower See, der unweit des Alten- und Pflegeheimes in Karlslust entstehen soll. Eine weitere Beschlussvorlage beschäftigt sich mit einer Änderung der Erschließungsbeitragssatzung, in der geregelt ist, in welcher Höhe sich Anwohner an den Kosten für die erstmalige Erschließung einer Straße beteiligen müssen. Eingangs der Sitzung ist wie immer auch eine Einwohnerfragestunde vorgesehen.

Im nichtöffentlichen Teil geht es unter anderem um die Vergabe von zwei Aufträgen. Festgelegt wird, welches Büro die Straßenzustandserfassung für die Stadt und die Ortsteile erstellt und welches Unternehmen den zweiten Rettungsweg am H-Gebäude der Europaschule errichtet.