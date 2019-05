Robert Menasse liest an der Viadrina

Boris Kruse

Frankfurt (Oder) (MOZ) Ob da gerade die Autorenphantasie mit ihm durchgegangen ist oder ob mehr dahinter steckt, das lässt Robert Menasse wohlweislich in der Schwebe.

Jedenfalls hat der Erfolgsautor da seine ganz eigene Deutung der jüngsten Skandale um die rechtspopulistische Partei FPÖ in seinem Land. Eine, in der der junge Bundeskanzler Sebastian Kurz keine gute Rolle spielt.

An die Frankfurter Viadrina war Menasse eigentlich gekommen, um dort seinen EU-Roman "Die Hauptstadt" vorzustellen, der 2017 mit dem Deutschen Buchpreis ausgezeichnet worden ist. Auf Einladung des Lehrstuhls für Internationales Management sollte er vor Studierenden aus dem Bestseller vorlesen – und mit ihnen darüber diskutieren. Lehrstuhlinhaber Albrecht Söllner führte das Gespräch am Montagnachmittag. Doch der aktuelle Ibiza-Skandal um Vizekanzler Heinz-Christian Strache war dann natürlich zunächst das bestimmende Thema im Logensaal.

Er fragt: Wem nützt es?

Dazu hat Robert Menasse sich pikante Gedanken gemacht – die "Phantasie eines Romanautors", wie er einschränkt. Aber es sind Gedanken, die nun einmal im Raum stehen und zumindest dem verblüfften Plenum ein nachdenkliches Schweigen abnötigen. Menasse habe sich gefragt, wer von dem Skandal um das kompromittierende Video mit Strache und einer vermeintlichen russischen Oligarchin profitiere. Sein Schluss: Nur der ÖVP-Kanzler Sebastian Kurz kommt in Frage, der sich damit eines missliebigen Koalitionspartners habe entledigen wollen. Dies sei die Erklärung dafür, dass das Ibiza-Video nicht bereits 2017 an die Presse durchgestochen worden sei, also im österreichischen Wahlkampf. Kurz habe den Koalitionspartner in spe damals noch gebraucht.

Auf Dauer aber, so Menasse, würde der junge Kanzler auch auf europäischem Parkett ein Problem bekommen, wenn er von einer "faschistischen Schmuddelpartei" getragen wird. Mehr halbherzig als entschieden habe Kurz daher eineinhalb Jahre lang alle Skandale und Tabubrüche der Freiheitlichen verurteilt. Nun aber sei das Fass übergelaufen; die bevorstehende Europawahl sei zudem ein gutes Stimmungsbarometer für einen vorgezogenen Wahltermin im September.

Menasse argumentiert, dass eine Überrumpelung wie die Straches auf Ibiza mit großem Aufwand vorbereitet werden müsse: Kontakte müssten geknüpft, die Identität der Millionärin plausibel gemacht werden. Klingt alles nicht nach einem Journalisten-Coup. Menasses Einschätzung: "Das sind eiskalte Profis."

Sicher, so der Autor: Dies wäre auch die "Phantasie eines Shakespeare" gewesen. Doch er traut Sebastian Kurz ein solches Königsdrama ohne weiteres zu: "Der österreichische Kanzler ist als Machtpolitiker ein Genie". Es sind dies Überlegungen, die Menasse so ähnlich bereits am Wochenende davor auf dem Festival "LIT:potsdam" angestellt hat.

Streiter für Europa

Natürlich geht es dann doch noch um Menasses Roman. Eine sehr unterhaltsame Passage liest der Wiener vor, in der er die Funktion der Brüsseler Bürokratie mit den Organen des menschlichen Körpers vergleicht. Vielleicht besteht das größte Kunststück dieses Romans darin, dass er eine Satire ist, die gleichwohl emphatisch Partei für seinen Untersuchungsgegenstand bezieht, nicht dagegen. Mehrere Jahre hat Menasse für seine Recherchen in Brüssel verlebt und die Handelnden daraufhin untersucht, ob sie "literaturfähig" sind. Jetzt schießt er wütende Pfeile gegen alle polemischen Kritiker der EU-Bürokratie ab, in der doch deutlich weniger Mitarbeiter ihren Dienst versehen als zum Beispiel in der Berliner Verwaltung. "Das sind Menschen", so der Autor.

