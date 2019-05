Symbiose zweier Kathedralen: Der Kölner Dom und der Hauptbahnhof

dpa

Köln (dpa) Köln ist vielleicht nicht die schönste aller Städte, aber bei einer Ankunft im Zug ist das Entree unvergleichlich.

Erst geht es über den Rhein mit Aussicht auf das gesamte Stadtpanorama mit Kirchen und Kranhäusern. Und dann kommt das Beste: Man hat das Gefühl, über die Hohenzollernbrücke geradewegs in den Kölner Dom hineinzufahren. Erst im letzten Moment macht der Zug einen Schlenker und biegt in den Hauptbahnhof ein. Eine Kathedrale mit Gleisanschluss.

Auf eben diesen spektakulären Effekt kam es den Erbauern an, als der Hauptbahnhof vor 125 Jahren, am 25. Mai 1894, eröffnet wurde. Das Deutsche Kaiserreich wollte die größten technischen Errungenschaften des Mittelalters und der Neuzeit – den Kathedralenbau und die Eisenbahn – nebeneinanderstellen. Der Hauptbahnhof ist dabei selbst eine Kathedrale des Industriezeitalters. Vorbild war der Londoner Bahnhof St Pancras.

Dom und Hauptbahnhof liegen so nah beieinander, dass man nachts im Altarraum die Durchsagen der Deutschen Bahn und das Quietschen der haltenden Züge hören kann. Diese umittelbare Nachbarschaft hat manche Vorteile. Wenn man als Reisender aus der Bahnhofshalle tritt, ergibt sich ein sofortiger Oha-Effekt – jeden Tag tausendfach zu erleben, wenn die Ankommenden an der gotischen Fassade hinaufblicken. Dass der Dom täglich von 30­ 000 Menschen besucht wird, hat natürlich auch etwas mit seiner hervorragenden Verkehrsanbindung zu tun.

Früher war es so, dass viele Zugpendler auf ihrem Weg in die Fußgängerzone durch das Nordportal des Doms hineingingen und durch das Westportal wieder hinaus. Damit sparten sie sich einige Meter. Aber diese "Rennstrecke" wurde 2016 dichtgemacht, indem man das Nordportal abschloss. Ein großer Pluspunkt ist daneben, dass sich der Reisende nicht am Rande der Innenstadt wiederfindet, sondern mitten im Zentrum. Er hat die Auswahl zwischen der Einkaufszone, der Altstadt mit ihren Kneipen und dem Rhein.

Natürlich gibt es auch einige Nachteile. Bahnhofsviertel sind oft nicht die feinsten Gegenden, die Hinterseite des Kölner Hauptbahnhofs bildet da keine Ausnahme. Der Platz auf der Vorderseite war Schauplatz der berüchtigten Kölner Silvesternacht 2015/16 mit zahlreichen sexuellen Übergriffen auf Frauen.

Außerdem trägt der Hauptbahnhof eine Mitschuld, dass der Dom so schwarz ist. Es waren – zusammen mit Kohleheizungen und Fabrikschornsteinen – die Dampflokomotiven, die ihn so schmutzig werden ließen. Denn eines ist sicher: Der Dom war nicht immer so schwarz. Als er 1880 nach 600 Jahren eingeweiht wurde, war zumindest die am Ende gebaute Vorderseite mit den Zwillingstürmen strahlend hell.

Vor einer weiteren Gefahr hatte der Kölner Dombauverein schon im 19. Jahrhundert gewarnt: Durch die unmittelbare Nachbarschaft zum strategisch wichtigen Hauptbahnhof mit der Hohenzollernbrücke über den Rhein konnte der Dom im Kriegsfall ins Visier der Angreifer geraten. Genauso ist es gekommen. Im Zweiten Weltkrieg bekam der Dom 70 Treffer ab und wurde – wie der Bahnhof – schwer beschädigt.

Nach dem Krieg erhoben sich viele Stimmen, die dafür plädierten, den Hauptbahnhof abzureißen und an anderer Stelle neu zu bauen. Die prominenteste gehörte dem ehemaligen Oberbürgermeister Konrad Adenauer. "Sie dürfen unter keinen Umständen zulassen, dass der Hauptbahnhof an dieser Stelle bleibt!", ermahnte er die Kölner 1946.

Doch er steht noch immer dort, neben dem Dom. Beide gehören nun schon seit Generationen zusammen, bilden so etwas wie eine Symbiose. Natürlich ist der Dom der wichtigere von beiden, ganz klar. Obwohl das nicht alle Kölner anerkennen. Manche verwenden mitunter eine ziemlich abschätzige Bezeichnung für ihn. Sie nennen ihn: die Bahnhofskapelle.