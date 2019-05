IBM Chor hat eine kleine Fangemeinde

Bärbel Kraemer

Bad Belzig Freunde der Chormusik erlebten in der Waldkapelle der Bad Belziger Reha-Klinik ein Chorkonzert der Extraklasse. Zum 25. Mal gastierte dort der IBM-Chor aus Berlin unter Leitung von Michael Streckenbach.

Als der Posaunenchor aus Berlin Mariendorf punkt 15.00 Uhr das Konzert musikalisch einläutete, war in der kleinen Kapelle kein einziger Platz mehr frei. Neben Patienten der Klinik hatten sich Musikinteressierte aus Bad Belzig und Umgebung dorthin aufgemacht. "Man kann sogar sagen, in der Stadt ist in den vergangenen 25 Jahren eine kleine Fangemeinde gewachsen", so Ilona Gericke, die Kulturverantwortliche der Klinik.

Das Konzert, von Streckenbach unter das Motto "Singen macht Spaß" gestellt, hielt einen vielfältigen Querschnitt der schönsten Lieder bereit, die in den vergangenen 25 Jahren in der Waldkapelle bereits einmal gesungen wurden. Zu hören waren verschiedene

Evergreens, Schlager, Klassik, Gospels und Swing. "Ich musste Lieder viele streichen, ansonsten würden wir Mitternacht noch singen", so der Chorleiter an das begeisterte Publikum gerichtet. Mit dem Canon "Singen macht Spaß" wurde dann auch der bunte Liederreigen eröffnet, der immer wieder zum mitsingen und mitsummen einlud. Das zweistündige Unterhaltungsprogramm zeichnete sich durch Liedgut mit Klasse und Schwung aus. Dem Publikum und natürlich der Fangemeinde des Chores wird es in Erinnerung bleiben.

Immer wieder ließ Streckenbach die in den Kirchenbänken sitzenden Musik liebenden Frauen und Männer auch an der Entwicklung des Chores teilhaben. Er berichtete unter anderem von der Chorgründung vor über 50 Jahren und zollte mit dem Stück "Bajazzo" den Gründungsvätern Respekt. "Unser Chor wurde als reiner Männerchor gegründet", so Streckenbach. Doch schon seit vielen Jahren ist das singende starke Geschlecht in der Minderheit - der Männerchor hat sich zu einem Gemischten Chor gewandelt.

Als die musikalische Reise endete, wurden Sänger und Bläser mit anhaltendem Applaus bedacht. Für alle regnete es zwar keine roten Rosen, dafür aber gelbe, die Ilona Gericke mit den Worten "Danke für die vielen schönen Momente in den vergangenen 25 Jahren" jedem einzelnen persönlich überreichte.

Bei der Gelegenheit erfuhr das Publikum auch, wie die Bande zwischen Chor und Klinik entstanden. Ein Chormitglied gehörte mit zu den ersten Patienten. Ilona Gericke, als "Kulturministerin" der Klinik immer auf der Suche nach Unterhaltung für die Kurgäste, kam mit ihm ins Gespräch. Kurz darauf hatten beide bereits einen Termin für ein Konzert besiegelt. Als dieses erste Konzert endete, der Beifall des Publikums jedoch nicht enden wollte, "stand fest, dass daraus eine Tradition werden muss", so Gericke. Seitdem gibt der IBM-Chor aus Berlin jährlich in der Kapelle der Klinik ein Chorkonzert. "Es ist immer wieder schön hier. Wir kommen gerne. Weil die Kapelle wunderschön ist, die Atmosphäre toll ist und wir in Bad Belzig immer ein dankbares Publikum bei vollen Bänken erleben", so Chorleiter Michael Streckenbach. Mit dem Versprechen, 2020 wieder zu kommen, endete die musikalische Reise.