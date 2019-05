Eine Million Euro fürs Freibad

Steffen Göttmann

Bad Freienwalde (MOZ) Es mag der Würde des Gotteshauses geschuldet sein, dass sich die Kandidaten für die Bad Freienwalder Stadtverordnetenversammlung nicht weh tun wollten und sich einen zurückhaltenden Dialog mit Pfarrer Björn Ferch und dem Publikum lieferten. In der ersten Runde am Montagabend trafen Einzelbewerberin Katja Göcke, Andreas Mechelke (BVB/Freie Wähler), Sabine Gärtner (SPD), Uwe Bahr (Wählergruppe NCC), Paul-Eric Lipinski (CDU) und Marco Büchel (Linke) aufeinander. Björn Ferch moderierte die Veranstaltung. Mit Uwe Bahr und Marco Büchel trafen zwei erfahrene Kommunal- und Landespolitiker auf vier Neulinge, die sich insgesamt wacker schlugen.

Alle sechs Kandidaten betonten auf die Frage, was ihre Aufgabe als Stadtverordnete sei, immer wieder, sie wollten zuhören, ein offenes Ohr haben, auf Bürger zugehen und mit ihnen ins Gespräch kommen. "Wir müssen aber ehrlich sagen, was geht und was nicht", ergänzte Lipinski. "Wir müssen die Verwaltung kontrollieren und die Umsetzung der Beschlüsse überwachen", so Katja Göcke.

"Was ist das schönste Pfund, mit dem die Stadt wuchern kann?", fragte der Pfarrer. "Wir haben eine wunderbare Gegend, viele Möglichkeiten zu Land, zu Wasser und auf Radwegen", sagte Sabine Gärtner. Andreas Mechelke schwärmte von der "wunderbaren Landschaft mit der Oder und der Insel Neuenhagen". "Das wichtigste sind die Menschen", erklärte Uwe Bahr und lobte die Dorfgemeinschaft in Neuenhagen. "Das wünsche ich mir für die ganze Stadt", betonte er. "Es sind für mich die Menschen", so auch Lipinski. "Bad Freienwalde ist eine wunderschöne Stadt mit viel Natur, aber auch Ortsteilen, die prägend sind", so Katja Göcke. "Als Vorsitzender des Oberbarnimer Kulturvereins ist es für mich die Konzerthalle", sagte Büchel lachend. Die Stadt sei ein toller Ort zum Leben, sich zu erholen mit dem Kurviertel, und der Altstadt. "Wir haben außerdem das Moor", ergänzte Büchel. Auf die Frage von Mitbewerber Peter Glaetzner (FDP), was sie tun würden, wenn die Stadt eine Million Euro mehr im Stadtsäckel hätte, erklärten fast alle Kandidaten, dass sie ins Freibad investieren würden.

"23 Maßnahmen, die nicht ausfinanziert sind, stehen auf der beschlossenen Prioritätenliste", so Paul-Eric Lipinski. Damit würde er beginnen. Katja Göcke und Sabine Gärtner nannten noch den Radweg nach Falkenberg. Auch die Erhaltung des Kurstadtstatus steht bei den Kandidaten auf der Agenda. Einzig Andreas Mechelke sah es anders: "Wenn wir nicht täglich selbstzahlende Kurgäste haben, stellt sich die Frage, ob es sich lohnt. Ich meine, wir sollten es lassen."

Bei der Frage nach der Ortsumfahrung machten alle Kandidaten deutlich, dass sie Bad Freienwalde längst benötigt hätte, durch den Bau aber Natur zerstört werde.