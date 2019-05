Veltener Kita nach Unwetter unter Wasser

Roland Becker

Velten (MOZ) Obwohl in der Nacht zu Mittwoch der Essensraum der Kita Villa Regenbogen an der Karl-Liebknecht-Straße durch den Starkregen unter Wasser gesetzt wurde, konnten die Kinder am folgenden Tag ihr Mittagessen dort einnehmen. Dafür gesorgt hatten laut Sozialbereichsleiterin Jennifer Collin eine aufmerksame Küchenmitarbeiterin und die Feuerwehr.

"Die Mitarbeiterin hatte ein ungutes Gefühl und ist deshalb während des Unwetters zur Kita gelaufen." Als sie dort einige Räume unter Wasser stehen sah, rief sie die Feuerwehr. Laut Stadtwehrführer Heiko Nägel wurde die Feuerwehr um 23.13 Uhr alarmiert. Als die acht Einsatzkräfte in der Kita eintrafen, fanden sie den Speisesaal etwa fünf Zentimeter unter Wasser stehend vor. Betroffen waren in geringerem Ausmaß auch die Küche und ein Flur. Nach einer Stunde sei das Wasser abgepumpt gewesen. Collin verschaffte sich am Mittwochvormittag einen Eindruck von den Schäden. Technische Geräte seien durch das Wasser nicht beschädigt worden. Ob Sanierungsarbeiten in den Räumen oder am Fußboden nötig sind, konnte sie noch nicht sagen.

Erdrutsch an der Autobahn

Die Feuerwehr musste in der Nacht noch zu drei weiteren Einsätzen ausrücken. Ein Veltener hatte gemeldet, dass es in Höhe der Autobahnbaustelle an der Leegebrucher Chaussee zu einem Erdrutsch gekommen sei. Laut Nägel sperrte die Feuerwehr die Straße, bis der Notdienst der Havellandautobahn GmbH eintraf und die Beräumung des betroffenen Bereichs übernahm. Wie lange die Straße gesperrt blieb, war bis Mittwochmittag von der Havellandautobahn nicht zu erfahren.