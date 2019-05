Leiche treibt im Schermützelsee

Gabriele Rataj

Buckow, Märkische Schweiz (MOZ) Am Montag wurde der Polizei ein 54-jähriger Mann im Bereich des Schermützelsees als vermisst gemeldet. Er soll vom Schwimmen nicht zurückgekehrt sein. Wegen seines Gesundheitszustands wurde eine sofortige Suche in der Umgebung des Sees durch Polizei, Feuerwehr und DRK-Wasserwacht eingeleitet. Auch ein Polizeihubschrauber, Taucher und ein Fährtenhund kamen zum Einsatz. Gegen 18.45 Uhr wurde eine leblose Person im See treibend gefunden und geborgen. Dabei handelte es sich um den vermissten 54-Jährigen.