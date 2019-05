Knirpsenland bereitet sich auf Experimente vor

GZ

Zehdenick Das traditionelle Kinderfest der Kita "Knirpsenland" der Lebenshilfe in Zehdenick, Marianne-Grunthal-Straße 1a, findet am kommenden Sonnabend, 25. Mai, ab 15 Uhr statt. In diesem Jahr dreht sich alles um das Experimentieren. Mit von der Partie wird auch in diesem Jahr wieder die Freiwillige Feuerwehr Zehdenick sein. Einen kleinen Vorgeschmack auf das Fest gibt das Schaufenster der Greifen-Apotheke in der Amtswallstraße, wo unter anderem eine bunte Versuchsanordnung Lust aufs Experimentieren machen soll.