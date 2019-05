Mit Hecken gegen den Klimawandel in Zehdenick

Martin Risken

Zehdenick (MOZ) Nicht das Detail, sondern das Klima macht den Unterschied!" So fordern Bündnis 90/Die Grünen einen grundlegenden Wandel in der Zehdenicker Kommunalpolitik, hin zu einer stärkeren Beteiligung der Bürger an Entscheidungsprozessen. "Dass es hier einen deutlichen Bedarf gibt, zeigen die Diskussionen der letzten Zeit deutlich. Erinnert sei beispielsweise an die Auseinandersetzung um die Kitasatzung, die Diskussion um das Schulessen und nicht zuletzt den Widerstand gegen die Gasförderung", so Reiner Merker, der sich zusammen mit Andreas Rose um ein Mandat im neuen Stadtparlament bewirbt.

"Wir müssen jetzt die Energiewende vor Ort umsetzen und nicht auf die Bundespolitik warten. Dafür bleibt keine Zeit mehr.” so Reiner Merker. "Wir haben mit den Stadtwerken einen starken Partner und ein Klimaschutzkonzept liegt vor. Worauf also sollen wir warten, der Klimawandel tut es auch nicht!” Weitere Schwerpunkte des Wahlprogramms für Zehdenick sind neben der Kernforderung nach stärkerer Beteiligung der Bürger, die Einführung eines Bürgerhaushalts, die öffentliche Diskussion zur Perspektive und weiteren Stadtentwicklung Zehdenicks sowie die Stärkung regionaler Produzenten. Letzteres beinhalte die Forderung nach einer Neuausrichtung der Markttage oder auch der Essensversorgung in den kommunalen Einrichtungen.

Das Klimaschutzkonzept der Stadt müsse aktualisiert werden. Die Stadtwerke sollten in die Umsetzung eingebunden und im Ergebnis Energie aus Erneuerbaren aus der Region verbrauchsdeckend angeboten werden. Ein mögliches Konzept hierzu sei die Energiegewinnung auf Basis nachwachsender Rohstoffe wie Holzhackschnitzeln. "Um entsprechendes Material zu generieren, fordern wir ein Heckenpflanzprogramm, welches Flächeneigentümern, die Hecken pflanzen und beernten, eine finanzielle Vergütung garantiert", so Merker. Mit dieser Maßnahme werden CO2 gebunden, die Biodiversität gestärkt und im Rahmen der Verjüngung der Hecken Biomasse für die Energiegewinnung zur Verfügung gestellt. Die Finanzierung eines solchen Programms könne beispielsweise im Rahmen von Ausgleichsmaßnahmen für Bauvorhaben erfolgen.

"Vom Landwirt bis zum Jäger wollen wir Menschen in der Region fördern, die lokal Lebensmittel produzieren und diese vermarkten. Einen Baustein dafür sehen wir in der Neufassung der Markttage und einer Ausrichtung auf regionale Anbieter", heißt es im Wahlprogramm der Bündnisgrünen zum Thema "Regionale Kreisläufe". In der Versorgung der Schulen und Kitas setzen sich die Bündnisgrünen für die Verwendung eines hohen Anteils ökologischer, mindestens aber regionaler Lebensmittel ein. Außerdem sollten die Grundschulen am Schulobstprogramm teilnehmen.