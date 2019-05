Mülldeponie am Rheinsberger Hafendorf ist saniert

Brian Kehnscherper

Rheinsberg (MOZ) Jahrelang schlummerte der Hausmüll aus DDR-Zeiten unter einer dünnen Erdschicht unweit des Rheinsberger Maritim-Hotels. Doch das sollte nicht so bleiben, zumal immer wieder Scherben und Reste des Abfalls aus dem Erdreich ragten. Neben dem Umweltamt des Kreises wollte auch die Stadt Rheinsberg Abhilfe schaffen. Nun ist die Deponie saniert.

Bei einem Vorort-Termin präsentierte gestern Bauamtsmitarbeiter Arne Taudte im Beisein von Rheinsbergs Bürgermeister Frank-Rudi Schwochow (BVB/Freie Wähler) das Ergebnis der Arbeiten. Wie Taudte erklärte, wurde der Müll zusammengeschoben und mit einer 50 bis 75 Zentimeter starken Lehmschicht abgedeckt. "Durch die Struktur der Abdeckung wird verhindert, dass künftig Wasser in die Deponie eindringt und in das Grundwasser gelangt", berichtet Taudte. Die rund 4 000 Quadratmeter große Fläche soll begrünt werden. Einige Stein- und Reisighaufen sollen Eidechsen und anderen Kleintieren als Lebensraum dienen. Schwochow bedauerte, dass die einst wilde Deponie nicht schon früher saniert wurde. "Vor Jahren wurden solche Maßnahmen noch gefördert", erklärte der Verwaltungschef. Jetzt musste die Stadt die Kosten in Höhe von 90 000 Euro allein tragen. Und ein Ende ist noch nicht abzusehen, denn laut Arne Taudte gibt es weitere Altlastenflächen.

Das kleinste Übel ist dabei noch eine wilde Deponie nahe dem Wohngebiet Am Wald. Dort wurden vermutlich Gewerbeabfälle und Bauschutt entsorgt. Die größte Zeitbombe tickt dagegen im Possluch. Dort wurde in den 1980er-Jahren der Müll der Stadt entsorgt. Obwohl die einstige Deponie die ganzen Jahre überwacht wurde, ist nicht ausgeschlossen, dass eines Tages von dort eine Gefahr ausgeht.

Deshalb soll auch diese Deponie entsorgt oder saniert werden. Im Moment laufen die Untersuchungen. Doch eine einfache Sache wird das nicht, zumal die betroffene Fläche zwei Hektar groß ist. Schwochow will sich hinsichtlich der Kosten nicht festlegen: "Es könnten ein halbe Million Euro oder vielleicht auch noch mehr werden."