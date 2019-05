Neue Struktur innerhalb der Asklepios Klinik

Jürgen Liebezeit

Birkenwerder (MOZ) Nach dem überraschenden Abgang von Dr. Karsten Labs als Chefarzt der Orthopädie vor anderthalb Jahren und dem kurzen Intermezzo von Chefarzt Professor Andreas Kurth hat sich das Zentrum für Orthopädie und Unfallchirurgie der Asklepios Klinik Birkenwerder eine neue Struktur verordnet. Die Klinik setzt nicht mehr auf die klassische Hierarchie, sondern verteilt die Verantwortung auf drei Personen. "Wir haben die organisatorische Struktur verändert und modernisiert, um die medizinische Qualität durch eine Spezialisierung weiter verbessern und zukunftsfähig machen zu können", erklärt Regionalgeschäftsführer Dr. Sven Reisner in einem Pressegespräch die Abkehr vom Chefarzt-Modell.

Neues Modell seit Januar

Seit Januar arbeitet ein kooperativ zusammenarbeitendes Team aus drei Departmentleitern, die jeweils spezifische medizinische Schwerpunkte repräsentieren. Das Department I für Wirbelsäulenchirurgie, konservative Therapie und Fußchirurgie leitet Dr. Roland Glöckner. Das Department II für Endoprothetik und Revisionsendoprothetik leitet Gunar Behnke und das Department für Arthroskopie, Rekonstruktive Gelenkchirurgie und Traumatologie Robert Tischner. Zum Ärztliche Leiter für das Zentrum für Orthopädie wurde Dr. Glöckner berufen.

Alle drei leitenden Ärzte sind seit vielen Jahren in der Asklepios Klinik Birkenwerder in ihrem jeweiligen Spezialgebiet tätig und können auf eine umfangreiche operative Erfahrung von mehreren Hundert bis zu über Tausend Operationen in ihrem Fachgebiet verweisen. In den drei Fachabteilungen sind zudem weitere zwölf Fachärzte mit langjähriger Erfahrung und Spezialisierung sowie externe versierte Orthopäden tätig.

Die Klinik verfügt darüber hinaus über ein Medizinisches Versorgungszentrum (MVZ), welches dem Patienten die Möglichkeit gibt, vom ersten Moment an mit seinem späteren Operateur in Verbindung zu treten.

Das Zentrum behandelt nach eigenen Angaben jährlich zirka 2 800 Patienten. Vielfach wird die schonende minimalinvasive OP-Technik, auch als "Schlüsselloch-Technik" bekannt, angewendet. Ein weiterer Schwerpunkt liegt in der konservativen und operativen Wirbelsäulenbehandlung. Zudem ist die Klinik seit vielen Jahren als Endoprothetikzentrum zertifiziert.

Die in Birkenwerder eingeführte Departmentstruktur erfährt nicht nur in der wissenschaftlichen Forschung, sondern auch in zahlreichen Betrieben in jüngster Zeit große Aufmerksamkeit. Erst jüngst wurde durch die Junge Akademie gefordert, das hierarchische Professoren-Modell an den Hochschulen abzuschaffen. Da ist die Klinik in Birkenwerder schon einen Schritt weiter. "Der Patient wünscht sich keinen Arzt mit Titel, sondern einen kompetenten Experten, der ihm schnell hilft", fasst Robert Tischner die Grundidee des Departmentmodells zusammen.