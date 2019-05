Investor scheitert mit Bauvorhaben für 40 Wohnungen

Roland Becker

Velten (MOZ) Die Stadt Velten habe den Bau von 40 Wohnungen verhindert. Mit diesem Vorwurf hat sich der Berliner Immobilienunternehmer Felix Schröder über seinen Unternehmensberater Georg Lamerz am Dienstag an die Öffentlichkeit gewandt. Im April sei der Bauantrag vom Kreis abschlägig beschieden worden.

Im Fokus steht das leerstehende Grundstück, Bahnstraße 19, das dem Geschäftsmann Sergej Arnaut gehört. Laut Lamerz war vorgesehen, dass dieser das Areal an Schröder verkauft. Der wollte dort auf fünf Stockwerken einen Mix aus Sozialwohnungen und Wohnungen für den freien Wohnungsmarkt errichten. Letztere sollten für 9,50 Euro Kaltmiete pro Quadratmeter auf den Markt gehen. Welche Mieten und Bedingungen an die Sozialwohnungen geknüpft werden sollten, konnte Lamerz nicht sagen. Im Erdgeschoss wollte der Investor einen Kindergarten einrichten.

Seit drei Jahren bemühe sich der Berliner Geschäftsmann um eine Baugenehmigung. "Nach ersten Absprachen mit der Stadt gab es auch positive Zeichen", berichtet Lamerz. Doch als das vom Rathaus gewünschte Konzept eingereicht worden sei, habe sich das Blatt gewendet. "Die Stadt hat uns erst danach auf das städtebauliche Konzept von 2012 hingewiesen", schreibt Schröder in einer die Lamerz Ausführungen begleitenden Mitteilung. Da eine Änderung dieses Konzepts nur per Beschluss der Stadtverordneten möglich ist, habe sich der Investor an die SPD-Fraktion gewandt. "Bei einer Präsentation unserer Idee in einer Fraktionssitzung der SPD wurde schnell klar, dass viergeschossige Gebäude mit Staffelgeschoss nicht erwünscht sind", schreibt Schröder.

Andreas Noack, SPD-Abgeordneter und Vorsitzender des Stadtentwicklungsausschusses, erinnert sich an den Abend. "Uns wurde ein sehr kompakt gehaltenes Wohnungsbauprojekt vorgestellt, das mit dem beschlossenen Rahmenplan für dieses Quartier nichts zu tun hat", sagt er rückblickend. Dieser sieht, so wurde am Dienstag auch aus dem Rathaus bestätigt, kleinere Baukörper vor. Noack spricht von zwei- bis dreigeschossigen Doppelhäusern. Von einem Kindergarten und von Sozialwohnungen sei damals nicht die Rede gewesen, berichten Noack und Rathaussprecherin Ivonne Pelz unabhängig voneinander. "Das sollte ein sehr massiver Wohnblock werden", sagt Pelz. Deshalb habe man eine ablehnende Stellungnahme an die Baubehörde des Kreises abgegeben. Noack will sich sogar daran erinnern, dass Pläne für die gesamte Straßenseite, nämlich für sechs oder sieben Blöcke, vorgelegt worden seien. "Ich habe damals meine Verwunderung darüber geäußert, dass auch städtische Flächen beplant wurden", berichtet Noack.

Lamerz widerspricht dem nicht. "Es sollte erst mal ein Gebäude errichtet und ein größeres Gebiet erst revitalisiert werden, wenn es erworben ist." Investor Schröder versteht die Veltener (Rathaus-)Welt nicht. "Es gibt in Velten quasi keine freien Wohnungen." Da könne solch eine Bauvorhaben doch nicht einfach abgelehnt werden. Sein Beauftragter Lamerz will das Vorhaben auch noch nicht aufgeben. "Vielleicht kommt doch nochmal Bewegung in die Sache. Es wäre wünschenswert, wenn man mit uns sprechen würde."