Zwei Einbrüche haben sich in den vergangenen Tagen in Lindow ereignet.

Zwischen Sonnabend und Montag schlugen Unbekannte das Schaufenster eines Geschäfts an der Rheinsberger Straße ein und warfen mehrere Flaschen Spirituosen zu Boden. Gestohlen wurde nach ersten Erkenntnissen nichts. Den Tätern gelang es nicht, die Kasse zu öffnen. In der Nacht zu Montag brachen Unbekannte zudem in einen Bungalow am Wutzsee ein. Sie stahlen einen Flachbildfernseher im Wert von rund 750 Euro. Zudem entstand ein Schaden in Höhe von 250 Euro.