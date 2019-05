Nachwuchsköche freuen sich über neue Küche

Daniel Neukirchen

Fürstenwalde (MOZ) In der neuen Küche im Hort an der Dr.-Wilhelm-Külz-Straße schmecken die Erdbeer- und Bananensmoothies gleich doppelt so gut. Yasna und Radion (beide 8) haben endlich viel Platz zum Schnippeln.

"Wir backen auch Waffeln oder machen arme Ritter", berichtet Erzieherin Daniela Braki. Im Hort liegt der konzeptionelle Schwerpunkt auf dem Thema gesunde Ernährung. Da passt es gut, dass sich die Einrichtung dank einer 2000-Euro-Spende in diesem Jahr nun eine echte Küche mit Herd und Induktionsplatten leisten konnte.

In der Koch-AG toben sich immer drei bis sechs Kinder gleichzeitig aus. Der stellvertretende Leiter Kristian Pippirs verrät: "In den Sommerferien machen wir einen Kochtag."