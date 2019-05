Europawahl: Französin aus Oberhavel mit doppeltem Stimmrecht

Jürgen Liebezeit

Birkenwerder (MOZ) Die Pannenserie zur Wahl am kommenden Wochenende hat in Oberhavel jetzt internationale Dimensionen bekommen. Die Französin Roselyne Dirk aus Birkenwerder kann nach eigenen Angaben theoretisch zwei Stimmen bei der Europawahl abgeben. Zum einen ist sie als Einwohnerin von Birkenwerder ordnungsgemäß im Wahlregister ihrer Heimatgemeinde eingetragen, zum anderen hat sie eine Einladung Frankreichs bekommen, ihre Stimme in der französischen Botschaft in Berlin abzugeben. In dem Brief befinden sich nicht nur die Wahlprogramme der französischen Parteien, sondern auch der Umschlag für die Wahlurne. "Das ist Manipulation", reagierte sie empört auf ihr doppeltes Stimmrecht. Auch ihr Sohn, der in Berlin lebt und die doppelte Staatsbürgerschaft besitzt, hat einen Wahlbrief aus Paris bekommen.

Wahlleiterin Jana Weiß habe ihr nach Rücksprache versichert, dass sie in Birkenwerder wählen dürfe. Roselyne Dirk vermutet, dass das schriftliche Angebot aus Paris im Zusammenhang mit der jüngsten Wahl des französischen Präsidenten zusammenhängt, an der sie als Französin teilgenommen hat. "Da stehe ich jetzt wohl auf einer Liste."

Missbrauch ist strafbar

Sollte sie am Sonntag tatsächlich beide Stimmen abgeben, macht sich Roselyne Dirk strafbar. Der Missbrauch kann sogar mit einer Gefängnisstrafe geahndet werden. Das hat sie aber nicht vor. "Ich wähle in Deutschland, also in Birkenwerder", kündigte sie an. Denn sie möchte auch an der Wahl zur Gemeindevertretung und zum Kreistag teilnehmen. "Die französische Einladung wandert in den Papierkorb."

Die französische Botschaft in Berlin hat auf unsere Anfrage zu dem Thema nicht reagiert.

Der Zeit-Chefredakteur Giovanni Lorenzo hatte vor fünf Jahren bei der Europawahl wegen seiner doppelten Stimmabgabe großen Ärger bekommen. Das Verfahren wegen Wahlbetrugs gegen den deutsch-italienischen Journalisten ist allerdings gegen Zahlung eines "namhaften Betrags" eingestellt worden.