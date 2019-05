Ella Endlich kehrt zurück nach Neuruppin

Brian Kehnscherper

Neuruppin (MOZ) Offenbar bekommt Ella Endlich nicht genug von der Fontanestadt.

Erst kürzlich stand sie mit Götz Alsmann und der SWR Big Band auf der Bühne, dann folgte im vergangenen Frühjahr ihre erste eigene Tournee, deren Abschluss ein Konzert in der Pfarrkirche bildete, und nun steht bereits der nächste Auftritt vor der Tür. Ella Endlich wird mit ihrem Vater Norbert Endlich am 20. Dezember in der Pfarrkirche musikalisch auf Weihnachten einstimmen. Mit Sicherheit wird dabei auch ihre Version des Lieds "Küss mich, halt mich, lieb mich" aus dem Defa-Filmklassiker "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel" erklingen. Ihr Vater Norbert Endlich wird sie am E-Piano, an der Gitarre und auch gesanglich begleiten. Weitere Informationen gibt es telefonisch unter 03391 3555300.