Tempo 30 vor Schule in Fürstenberg

Thomas Pilz

Fürstenberg (MOZ) In Wahlkampfzeiten klappt es mit Tempo 30 in Fürstenberg auf der Bundesstraße auch ohne eine Privatklage: Das Straßenverkehrsamt des Landkreises will die Geschwindigkeitsbegrenzung für den Abschnitt unweit der Drei-Seen-Grundschule nun doch anordnen. Das bestätigte Irina Schmidt, Sprecherin des Landratsamtes, auf Nachfrage.

Bereits während der jüngsten Sitzung des Stadtrates am 26.Mai hatte der Pro Fürstenberg-Stadtverordnete Raimund Aymanns, das Plenum über ein Gespräch von ihm mit dem Landrat, LudgerWeskamp (SPD) informiert, wonach dieser gesagt habe, man wolle der Tempo-30-Regelung zustimmen. "Zeitnah" werde es zu einer entsprechenden Beschilderung kommen. Bürgermeister Robert Philipp (parteilos) bekräftigte diesen Sachstand. Anfang des Jahres hatte Norman Kleßny (AfD) das Thema zur Sprache gebracht. Mit dem Hinweis, dass der Bundesrat beschlossen habe, vor jeder Schule in Deutschland sollte Tempo 30 gelten. Der Landkreis winkte erst ab: Es werde keine Begrenzung der Geschwindigkeit für Autos auf der B 96 vor der Drei-Seen-Grundschule geben. Begründung: Der Haupteingang der Schule befinde sich nicht unmittelbar an der Bundesstraße, sondern auf der rückwärtigen Seite des Gebäudes.

Wie Irina Schmidt erläuterte, sei man nach wiederholter Prüfung zur Einschätzung gelangt, dass unweit der Bundesstraße zwar der Nebeneingang sei, gleichwohl würden ihn manche Schüler doch nutzen. Ab wann die Neureglung gilt, konnte die Sprecherin nicht sagen. "Wir befinden uns noch in der Abstimmung mit dem Landesbetrieb und der Polizei."