RU Hohen Neuendorf spielt um den Aufstieg in die 2. Bundesliga

Hohen Neuendorf Die Rugbyunion Hohen Neuendorf hat das abschließende Spiel der Regionalliga-Hauptrunde gegen den SC Siemensstadt mit 80:7 gewonnen. Mit dem überzeugenden Erfolg schloss die Mannschaft eine überzeugende Rückrunde ab und steht am Ende der regulären Saison mit 50 Punkten auf Platz eins der Staffel Nordost. Für die Rugbyunion steht nun am ersten Juni-Wochenende das Halbfinale gegen den Berliner SC an. Dann würde das Endspiel der Regionalmeisterschaft folgen. Der Sieger steigt in die 2. Bundesliga auf.

Bei Siemensstadt agierten die Hohen Neuendorfer von Beginn an zielstrebig und erspielten sich bis zur 15. Minute eine 28:0-Führung. Tobias Ehrlich und Fabian Wendt (3) legten den Ball im gegnerischen Malfeld ab. Danach erwachte Siemensstadt und stieß durchaus wuchtig vor, doch die Verteidigung der Rugbyunion stand sicher und ließ kein Durchkommen zu. Zudem erzielten Carlo Schomacker und Fabian Wendt zwei weitere Versuche zum Halbzeitstand (42:0). Die zweite Hälfte begann zwar mit einem schnellen Versuch von Tim Förster, doch dann hatte der Gegner 20 starke Minuten und belohnte sich mit einem Versuch. Die Gäste fanden im letzten Viertel zu anfänglicher Stärke. Auffallend dabei waren die gelungenen weiten Pässe und die wenigen Handlingfehler. Fabian Wendt zeigte seine läuferische Überlegenheit, ließ vier weitere Male alle Gegner hinter sich und konnte zehn der zwölf Versuche erhöhen.