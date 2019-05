Vanessa Strauch aus Velten gewinnt Deutsche Meisterschaft im Boxen

Stefan Zwahr

Velten (MOZ) Den Traum vom Gewinn der Deutschen Meisterschaft habe es durchaus gegeben. "Dass ich es tatsächlich schaffe, hatte ich aber nicht erwartet. Es fühlt sich gut an", sagt Vanessa Strauch. Die 13-Jährige ist nun die beste Deutsche in der Gewichtsklasse bis 62 Kilo der U 15. In Lindow feierte sie zwei Siege und holte damit Gold. "Es ist mein bisher größter Erfolg", so die Faustkämpferin vom BC Oberhavel Velten. "Dieser Titel ist mir bislang am Wichtigsten, da es eine große Veranstaltung ist, zu der nicht jeder kann." Über die Landesmeisterschaft, bei der sie im März triumphierte, hatte sich die Jugendliche für die nationalen Titelkämpfe qualifiziert.

In Lindow erlebte Strauch bereits ihre zweite Deutsche Meisterschaft. Im vergangenen Jahr hatte sie allerdings Pech, da es in ihrer Gewichtsklasse keine Gegnerin gab. "Ich musste Gewicht machen und sechs Kilo abnehmen. Dadurch fehlten mir die Kräfte und ich konnte nicht meine wahre Leistung zeigen."

Diesmal lief es nach Plan. Mit dem Brandenburger Team reiste die Veltenerin einige Tage vor ihrem ersten Kampf an. "Es war also Zeit genug, um im Training zu üben, wie ich mich im Kampf verhalte, ausweiche und schlage." Vier Mädchen hatten für die Klasse bis 62 Kilo gemeldet. So ging es gleich im ersten Kampf um den Einzug in das Finale. Gegnerin war Sophie Schmidt (ebenfalls Brandenburg). "Vanessa kannte sie und war daher nicht so aufgeregt", sagt Trainer Lothar Latzke. Sein Schützling war von der ersten Sekunde an hellwach und gewann durch Knockout in Runde eins. "Das war sehr gut", freute sich Strauch. "Klar ist es immer gut, im Ring Erfahrung zu sammeln. Durch das frühe Ende habe ich aber Kräfte für das Finale gespart."

Im Duell um den Titel ging es gegen Samantha Reiber. Die Sächsin war eine Unbekannte. "Ich konnte ihre Leistung daher nicht einschätzen, fand das aber nicht schlimm." Über drei Runden entwickelte sich ein spannender Fight, den Strauch nach Punkten gewann. "Es gab bei mir Höhen und Tiefen. Aber insgesamt war es gut." So sah es auch der Trainer: "Durch die Nervosität am Finaltag war die Anspannung doch sehr hoch. Es war ein toller Kampf und ein knappes Ding. Der Siegeswille war auf beiden Seiten zu sehen."

In ihrem letzten Jahr bei den Kadetten stehen für Vanessa Strauch noch einige Veranstaltungen an. Ihre Ziele: "Ich möchte meine Leistung bestätigen, mich immer weiter verbessern und jeden Kampf gewinnen."