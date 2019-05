Joachim Eggers

Erkner (MOZ) Praktische Hilfe für Radler soll er sein: ein metallener Haltegriff, der am Ampelmast befestigt wird und Radlern bei Rot zum Festhalten dient. Erdmute Scheufele, grüne Kandidatin für die Stadtverordnetenversammlung in Erkner, wollte ihn an die Ecke Friedrich-/Seestraße holen.

In anderen Städten gibt es solche Griffe. Doch der Landesbetrieb Straßenwesen sagt Nein – weil der Griff an dieser Stelle die Trennung von Radlern und Fußgängern stören könnte. Daher ist er am Mittwoch nach der Vorführung wieder abmontiert worden. Scheufele hält an ihrer Idee fest.