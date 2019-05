Landwirt bleibt mit Traktor im Schlamm stecken

Julian Stähle

Liebenberg Der starke Regen der vergangenen Tage hat die Böden aufgeweicht. Am Mittwochnachmittag blieb bei Liebenberg im Löwenberger Land ein Landwirt mit seinem Traktor im Schlamm stecken. Kollegen kamen zu Hilfe und zogen ihn heraus. Dabei hatten sich die Landwirte so über den Regen gefreut. Der betroffene Landwirte erklärte, dass es schon seit Monaten nicht mehr so geregnet hätte. Dass der Traktor abrutschen würde, sei nicht vorherzusehen gewesen. Er bedankte sich bei seinen Kollegen für die schnelle Hilfe.