Rheinsberg mit neuer Website

Jürgen Rammelt

Rheinsberg Manchem wird bereits aufgefallen sein, dass die Internetseite der Rheinsberger Verwaltung sich verändert hat. Mit der neu gestalteten Homepage möchte die Stadt noch mehr auf sich aufmerksam machen. Darüber informierte Hauptamtsleiterin Corina Seefeld. Die Online-Schaltung erfolgte am vergangenen Wochenende.

Möglich wurde das durch die Zusammenarbeit mit dem Förderverein Regionale Entwicklung. Der eingetragene Verein, bei dem die Kommune Kunde ist, hatte der Stadt seine Dienste angeboten. Mit der Aufgabe wurden Studenten und Auszubildende betraut, mit denen es laut Seefeld eine gute Zusammenarbeit gab. "Dadurch konnte die Stadt Kosten in vierstelliger Höhe einsparen", verriet die Verwaltungsmitarbeiterin. Die Inhalte wurden telefonisch sowie per Mail abgestimmt. Das betraf auch die farbliche Gestaltung, die Schriftgrößen und das Erscheinungsbild. Wie Corina Seefeld berichtete, wurde auch an die mobile Funktion gedacht, da immer mehr Leute mit dem Smartphone unterwegs sind und ihre Informationen mobil beziehen.

Bürgerfreundlicher

"Insgesamt ist die Internet-Präsentation jetzt bürgerfreundlicher", sagte Seefeld. Da wären zum einen das moderne Layout und zum anderen die Fülle an Informationen. Wer wissen möchte, wann und wo welche Sitzungen mit welchen Tagesordnungspunkten stattfinden, wird genauso fündig, wie bei Themen wie Inklusion, Teilhabe, Förderprogramm "Soziale Stadt" oder der Vorstellung der Ortsteile.

Verlinkung zu Fontane 200

Auch das Beschwerdeportal Märker, auf dem jeder Bürger seine Sorgen loswerden oder der Verwaltung festgestellte Missstände mitteilen kann, ist über die neue Internetseite zu bedienen. Und es gibt ebenfalls eine Verlinkung zum Programm "Fontane 200". "Natürlich kann der gegenwärtige Stand noch nachgebessert werden", erklärte Seefeld.

Einen Probelauf, was die Veröffentlichung der Wahlergebnisse betrifft, soll es am kommenden Sonntag zeitnah geben. Allerdings machte Bürgermeister Frank-Rudi Schwochow (BVB/Freie Wähler) wenig Hoffnung. Da zuerst die Ergebnisse der Europawahl, dann die des Kreistages und erst danach die der Stadtverordnetenversammlung ermittelt werden, kann es bei der Stimmenauszählung sehr spät werden.