Mann bringt Rettungskräfte in Gefahr

Elke Kögler

Velten (MOZ) Ein 57-Jähriger hat am Mittwochnachmittag in Velten das Leben von zwei Rettungskräften aufs Spiel gesetzt. Außerdem muss er einen Granatenfund erklären.

Weil der Mann offenbar Ärger mit Mitarbeitern des Jobcenters hatte, informierte er diese laut Polizei gegen Mittag darüber, dass er sich das Leben nehmen wolle. Ein Bekannter, der sich um den Mann sorgte, alarmierte unterdessen den Rettungsdienst und die Polizei. Er gab an, dass sich der 57-Jährige womöglich in seiner Garage im Sandweg in Velten aufhalten könnte. Dort trafen ihn Polizisten zusammen mit einem weiteren Bekannten sowie zwei Rettungskräften auch an. Er hatte bereits eine Gasflasche aufgedreht und hielt ein brennendes Feuerzeug in seinen Händen.

Polizisten konnten den Mann schließlich davon abbringen, die Garage zu sprengen. Er kam in ein Krankenhaus. Beim Durchsuchen der Garage fanden die Beamten zwei Schreckschusspistolen und eine Granate. Spezialkräfte des Landeskriminalamtes transportierten das Kriegsgerät ab. Feuerwehrleute aus Velten lüfteten am Ende die Räume.