Hauptsache freiwillig

Potsdam. (MOZ) Mit der Kreisreform ist Brandenburgs Innenminister Karl-Heinz Schröter kläglich gescheitert, vor allem am Widerstand der Betroffenen. Die Landkreise, Städte und Gemeinden waren von Verlustängsten geplagt und gingen auf die Barrikaden, so dass letztlich Schröters Plan wie ein Kartenhaus in sich zusammenfiel.

Nun zäumt das Innenministerium das Pferd von hinten auf. Nicht von oben herab, sondern von ganz unten sollen sich die Verwaltungsstrukturen modernisieren. Bad Liebenwerda, Falkenberg/Elster, Mühlberg/Elbe und Uebigau-Wahrenbrück machen es vor. Sie bilden ab Januar kommenden Jahres eine Verbandsgemeinde, haben vorher in den Stadtverordnetenversammlungen die Karten auf den Tisch gepackt und neu gemischt, so dass sich keiner der Beteiligten benachteiligt fühlt.

Schröter hat den Süden Brandenburgs zur Modellregion erklärt und belohnt den Zusammenschluss mit einer Starthilfe. Auch wenn 1,5 Millionen Euro nicht mehr als ein Anreiz für den gemeinsamen Haushalt der vier Kommunen sind, ist das besser als nichts. Viel wichtiger aber ist, dass dieser Zusammenschluss freiwillig erfolgt ist. Nicht aus Potsdam diktiert. Klappt es, werden sicherlich weitere Beispiele im Land folgen.