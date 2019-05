Talente von übermorgen

Weich gefallen: Sechs Turnier tragen die sieben Mannschaften der B-Staffel aus. Fürs vorletzte zeichnete der MSV am Sonnabend verantwortlich. Diese Aufnahme entstand in der Partie des Gastgebers gegen Rot-Weiß Kyritz. © Foto: Roland Möller

Roland Möller

Neuruppin Jede gelungene Aktion wurde beim dicht umlagerten Spielfeldrand beklatscht. Egal ob in Abwehr, im Angriff oder eine Torwartparade. Immer wieder waren auch tröstende Worte für die jungen Kicker bei verunglückten Aktionen zu hören. Übertönt wurde dies nur von den Anweisungen der Trainer, die engagiert ihre Schützlinge dirigierten.

"Die Atmosphäre bei den Bambini-Turnieren ist eigentlich immer gut, da wird noch nicht gemeckert, das kommt erst später", sagte lachend Selina Köhn von der Turnierleitung. Auch sie fand das Niveau sehr gut, "spielerisch und technisch sah es gut aus." Die fünf- bis sechsjährigen Kicker zeigten tolle Spiele und gute Teamleistungen. Eine "Übermannschaft" war nicht dabei. "In allen Vereinen wird da gute Arbeit geleistet, es ist schon toll zu sehen, was einige Spieler in dem Alter können", lobte Köhn.

Beim späteren Turniersieger SV 90 Fehrbellin war es Ben Hohenwald, der mit starker Ballannahme, Dribblings und Schusstechnik auffiel. Mit Bruno Hinz hatte er noch einen starken Mitspieler. "Toll, was der Junge schon für eine Übersicht hat", so Köhn. Nicht überraschend wurden die Rhinstädter mit zwölf Punkten Turniersieger. Aber auch in den anderen Teams ragten einige Spieler noch etwas heraus. Bei Kyritz war es der schnelle Julian Schneider, der mit schnellen Dribblings und seinen Toren auffiel. Bei den Neustädtern lenkte Youssef Alanesi schon geschickt das Spiel. Bei Union zeigte Keeper Guiliano Richter einige starke Paraden. "Eigentlich ist es nicht gerecht, einige herauszuheben. Wichtig ist in dem Alter, alle sind engagiert bei der Sache, haben vor allem Spaß und das sieht man bei den Spielen", so Köhn. Bewährt hat sich in dieser Altersklasse, ohne Schiedsrichter zu spielen. Foulspiele gibt es sowieso kaum, alle anderen Entscheidungen wurden untereinander ohne Diskussion fair geregelt. "Das klappt ganz gut, auch die Eltern halten sich da zurück", findet Selina Köhn, die mit Lisa Rähse und Wera Stolle das Team des MSV Neuruppin betreut. "Wir sind gut ins Turnier gekommen, dann fehlten aber irgendwie die Kraft und Konzentration. Doch mit der Leistung sind wir zufrieden", so Köhn.

Der SV 90 Fehrbellin sicherte sich mit zwölf Punkten den Sieg. Nur gegen den Turnierzweiten SV Neustadt (10) unterlagen die Rhinstädter knapp. Rang drei holte sich Kyritz. Gastgeber MSV war gut ins Turnier gestartet, ließ dann aber nach und wurde Vierter vor dem FC Wusterhausen und Union Neuruppin. "Es war ein schönes Turnier, interessante Partien, gute Stimmung und auch das Wetter passte. Wir sind zufrieden", sagt Turnierleiterin Selina Köhn vom MSV 1919 Neuruppin.