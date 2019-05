Kyritz-Ruppiner Heide frühestens 2025 von Bomben befreit

Siegmar Trenkler

Ostprignitz-Ruppin (MOZ) Die Aufgabe ist deutlich größer als es vor einigen Jahren den Anschein hatte. Im Frühjahr 2016 begann ein Unternehmen, auf dem gesperrten Teil des ehemaligen Truppenübungsplatzes in der Kyritz-Ruppiner Heide nach Streubomben zu suchen, weil sich Deutschland mit der Ratifizierung des Oslo-Abkommens 2010 dazu entschlossen hatte, alle Spuren dieser verbotenen Waffen aus dem Land zu beseitigen. Bis spätestens 2020 sollten die Arbeiten abgeschlossen sein.

Allerdings war damals gar nicht klar, wie viele davon in dem Heidegebiet liegen, weil Luftbilder aus den Jahrzehnten der russischen Besatzung fehlten. "Da sind dann wieder Pflanzen über den Abwurforten gewachsen. Wenn es dann noch bauliche Veränderungen gab, weiß man gar nicht mehr, wo etwas liegen könnte", berichtet Rainer Entrup, von der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (Bima). Diese hat die Verantwortung für das Gelände übernommen, nachdem die Bundeswehr ihre Pläne für das Areal aufgegeben hat und schließlich abzog.

Mittlerweile ist klar, dass eine Fläche von rund 1 100 Hektar betroffen ist, das aber so stark, dass die Funde alle Zeitpläne über den Haufen warfen. Wenigstens bis ins Jahr 2025 muss nun die Beräumung ausgedehnt werden, weil der Titel Bombodrom, unter dem der Truppenübungsplatz früher inoffiziell firmierte, absolut gerechtfertigt ist. Mehr als 2 500 der weltweit geächteten Waffen liegen dort verteilt, zusammen mit Granaten, Bomben, Raketen und tonnenweise Metallschrott. Das erschwert die Arbeit der mittlerweile auf 150 Menschen angewachsenen Truppe, die mit der Beräumung beschäftigt ist, ungemein. Sondengänger, Spatengänger, Menschen für die Logistik – sie alle sind auf dem ansonsten unzugänglichen Areal im Einsatz. Und die Arbeit ist mühselig, wie Entrup berichtet.

Untersuchung in zwei Schritten

In zwei Schritten wird sich durch das Gelände gearbeitet. Zuerst wird eine Fläche mit Sonden überprüft. Danach kommen Bagger, oder auch Schaufeln zum Einsatz. Sobald die Sonden anschlagen, muss geschaut werden, ob es nur Metallsplitter oder gefährliche Waffen und Blindgänger sind. "Und wenn wir dann in 30 Zentimetern Tiefe einen Flügel einer Bombe gefunden haben, liegt das Ende aber noch 1,5 Meter in der Erde", so Entrup. Jedes Mal muss dann der Kampfmittelbeseitigungsdienst des Landes, der ebenfalls mit großem personellem Aufwand beteiligt ist, das weitere Vorgehen klären. Manche Funde müssen vor Ort gesprengt werden, andere können zum Sprengplatz in Kummerstorf gebracht werden.

Seit zwei Jahren läuft die Beräumung schon, wobei anfangs deutlich weniger Menschen auf der Fläche gearbeitet haben. 150 Hektar sind überprüft und frei von Streubomben. Sollte die Frist, die Deutschland zur Beräumung hat, bis 2025 verlängert werden, wovon Entrup stark ausgeht, könnte dieser Zeitraum ausreichen. "Wir haben aber die Erfahrung gemacht, dass es immer wieder Überraschungen gibt", bremst er die Erwartungen. Immerhin eine Sorge sind die Männer und Frauen erst einmal los. Bevor gesucht werden kann, muss nämlich die Vegetation darüber kontrolliert abgebrannt werden. Das aber geht nur bei bestimmten Wetterverhältnissen Anfang des Jahres. "Wir haben jetzt genug für zwei bis drei Jahre abgebrannt", so Entrup.