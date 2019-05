Ohne Chance

Berlin (NBR) Theresa May hatte einen neuen, kühnen Deal angekündigt, mit dem sie das Brexit-Drama endlich würde beenden können. Kühn war dann allerdings nur die Ankündigung selbst, ein bereits drei Mal im Parlament gescheitertes Abkommen über den Weg eines Umsetzungsgesetzes erneut zur Abstimmung zu stellen, garniert mit etwas sozial- und umweltpolitischem Futter für die oppositionelle Labour-Partei und der Aussicht auf ein zweites Referendum. Ein solches hatte sie bislang – aus eigener Sturheit ("Brexit ist Brexit") und aus Rücksicht auf ihre innerparteilichen Gegner – stets abgelehnt.

Man darf nun nach den ersten Reaktionen auf Mays Vorstoß annehmen, dass die geplante Abstimmung im Juni nur ihr eigenes Ende beschleunigen wird. Denn es ist ja noch immer so, dass die im Unterhaus vertretenen Parteien vor allem wissen, was sie nicht wollen und sich nur dafür Mehrheiten organisieren lassen. Mays Gegner im Tory-Lager kämpfen bereits seit Wochen um ihre Nachfolge. Und Labour, das in der Brexit-Frage selbst gespalten ist, hat sich von der Premierministerin nicht auf ihre Seite ziehen lassen. May hat ihre Möglichkeiten ausgereizt.

Nun starren alle auf den kommenden Sonntag, wo bei den Europawahlen ein Ergebnis zu erwarten ist, das für die Tories nach allen Prognosen ein Desaster werden dürfte, aber auch Labour ordentlich durchschütteln wird. Ob daraus ein Lerneffekt resultiert? Man wagt es nach den Erfahrungen der vergangenen Monate kaum zu hoffen. Vermutlich wird der Scherbenhaufen, in den der Brexit die britische Politik verwandelt hat, noch ein bisschen größer werden. Eine Lösung zeichnet sich weiterhin nicht ab.