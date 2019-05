Dem Zauber der Stradivari auf der Spur

Michael Dietrich

Schwedt (MOZ) In der Aula des Schwedter Gauß-Gymnasiums kommt heute zur PCK-Bürgervorlesung ein ganz besonders Instrument zum Klingen. Konzertgeigerin Ewelina Haftkowska verzaubert die Gäste der populärwissenschaftlichen Vortragsreihe mit ihrem Spiel von Johann Sebastian Bach auf einer Violine des berühmten Geigenbauers Stradivari.

"Der chemische Zauber einer Stradivari" heißt das Thema der Bürgervorlesung, die von der Schwedter PCK Raffinerie unterstützt wird. Wer hätte das gedacht: Chemie in einer Stradivari. Prof. Klaus Roth von der Freien Universität Berlin ist nach seinen beliebten Vorträgen über Schokolade, Bier, süße Katzen und naturwissenschaftlichen Erklärungen der Phänomene, die wir damit verbinden, wieder mal einem äußerst interessanten Thema auf der Spur und wird vielleicht ein weiteres Geheimnis um die Stradivari in seinem Vortrag lüften. Wenn ein Geigenvirtuose uns mit dem Klang seiner Stradivari verzaubert, glauben wir ganz, ganz weit weg von der Chemie zu sein. Das täuscht, denn sowohl in Stradivaris Werkstatt als auch bei den aufgezogenen Saiten, beim Bogen und der Pflege des Instruments spielte und spielt Chemie eine wichtige Rolle. Klaus Roth lädt dazu ein, dem Klang einer Stradivari einmal mit dem chemischen Ohr zu lauschen.

Die Bürgervorlesung mit dem Geigenkonzert beginnt um 17 Uhr in der Aula des Gauß-Gymnasiums, der Eintritt ist frei.