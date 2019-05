Junge Brandschützer am Start

Ulf Grieger

Libbenichen (MOZ) Für den Feuerwehrnachwuchs des Bereiches Seelow ging es am Wochenende um die Qualifikation zu den Kreismeisterschaften. Bereichsjugendwart Christian Zupp und Kreisjugendwart Björn Sprecher lobten die gute Organisation der Bereichsmeisterschaften auf dem Libbenichener Sportplatz. Nicht so glücklich sind sie mit der Beteiligung. Lediglich 15 Mannschaften waren an den Start gegangen. In den Vorjahren waren es meist rund zehn Teams mehr. Die Veranstalter habe bereits die Ursachen analysiert und festgestellt, dass die Bereichsmeisterschaften wahrscheinlich mit den Jugendweihen und anderen Veranstaltungen konkurriert haben.

Laufbalken hat sich bewährt

"Wir hatten gute Ergebnisse und, was das Wichtigste ist, keine Verletzten", informierte Zupp. Zur Begrüßung wurde Ina Kollmorgen aus Petershagen ausgezeichnet. Die Amtsjugendwartin von Lebus erhielt die Ehrennadel des Kreisjugendfeuerwehrverbandes in Gold für ihr Engagement für die Heranbildung des Feuerwehrnachwuchses in der Region. Die Auszeichnung erfolgte nachträglich.

Qualifiziert für die am 31. August in Genschmar auszutragenden Kreismeisterschaften haben sich die jeweils drei besten Teams in den Altersklassen. Da bei der Kinderfeuerwehr im Altersbereich U10 lediglich die Petershagener Jugendfeuerwehr angetreten war, holten diese Kinder den Titel und reisen auch nach Genschmar. Die älteren Kinder wetteiferten in den Disziplinen Löschangriff, Gruppenstaffette und 5-Mal-80-Meter-Bahn. "Dabei kam auch unsere neue Laufbalken zu Einsatz. Er hat eine Anti-Rutsch-Matte und ist damit für die Kinder und Jugendlichen deutlich sicherer als der alte Laufbalken", so Christian Zupp.

In der Altersklasse 10 bis 14 weiblich siegten die Gastgeber aus Libbenichen vor den Teams der Gemeinde Letschin und Dolgelin. Auf die Leistung der Letschiner Mädchen ist Christian Zupp, der auch Gemeindejugendwart der Letschiner ist, besonders stolz. Schließlich gibt es diese Mannschaft noch nicht lange ins Letschin.

Spiel und Spaß mit Hüpfburg

In der Altersklasse 10 bis 14 männlich siegte Dolgelin vor der zweiten Mannschaft aus Golzow und Mallnow. In der Altersklasse 15 bis 18 männlich holte das Team Petershagen den ersten Platz vor Lebus und dem Team der Gemeinde Letschin. Diese Mannschaften werden in Genschmar gegen die Teams aus den Bereichen Bad Freienwalde und Strausberg um die Qualifikation zu den nächsten Landesmeisterschaften ringen. Auch auf dieser Ebene haben es die jungen Brandschützer des Bereiches Seelow in der Vergangenheit schon zu Titelehren gebracht.

"Neben dem feuerwehrsportlichen Wettkämpfen kam es bei den Wettbewerben auch darauf an, dass die Kinder und Jugendlichen aus dem Bereiche besser kennenlernen und sich austauschen können", erklärte Björn Sprecher. Das geht natürlich am besten bei gemeinsamem Spiel und Spaß. Dafür kam zum ersten Mal die neue Hüpfeburg zum Einsatz, über die die Kreisjugendfeuerwehr Märkisch-Oderland verfügt. Die Organisatoren danken zudem allen, die zum Gelingen der Wettkämpfer beigetragen haben ganz herzlich.