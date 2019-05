CEP bleibt in Guhlen Antworten schuldig

Katrin Kunipaz

Guhlen Trotz Gewitters und starkem Regen kamen Anfang der Woche am Bohrplatz in Guhlen rund 60 Protestierende zusammen. Vom Kind bis zum Senior ist jedes Alter vertreten. Bewohner der umliegenden Gemeinden eint der Protest gegen die Erdölsuche des Unternehmens Central European Petroleum (CEP).

Eigentlich wollten sich die Mitglieder der im vergangenen Jahr gegründeten Bürgerinitiative mit CEP im Bürgerbüro treffen, erklärt Sprecherin Isabell Hiekel. Das Infobüro hatte CEP für den Zeitraum der Probeförderung eingerichtet. Es sollte bis Mittwoch dieser Woche geöffnet sein. Jedoch hatte CEP schon am Freitag mitgeteilt, dass der Kurzzeittest abgeschlossen sei. Deshalb werde die Technik am Bohrloch abgebaut und auch das Büro geschlossen. Wie CEP-Pressesprecherin Katrin Schwede mitteilt, sei das Bürgerbüro bis zum vergangenen Freitag gut besucht gewesen.

Infobüro geschlossen

Die vorfristige Schließung empört die Bürgerinitiative. "Wir haben uns bewusst für einen Termin am Ende der Probeförderung entschieden", erklärt Isabell Hiekel. "Verbunden mit der Hoffnung, Näheres über das Ergebnis zu erfahren." Es scheint, als wolle CEP nicht mit den Bürgern sprechen, so die Sprecherin. Rainer Hilgenfeld, Bürgermeister der Gemeinde Schwielochsee, kritisiert die "Salamitaktik" von CEP: "Wir werden hingehalten, es wird abgewiegelt."

Die für alle wichtige Antwort auf die Frage, zu welchen Schlüssen CEP nach der Probebohrung gekommen ist, blieb am Montag unbeantwortet. Deshalb will sich die Bürgerinitiative auch mit weiteren Fragen direkt an die Firma wenden.