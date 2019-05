Promillefahrt endet jäh

Stefan Lötsch

Eisenhüttenstadt (MOZ) In den Morgenstunden des Mittwochs informierte ein Anruferin die Polizei über einen Fahrradunfall in der Beeskower Straße. Ein 42-jähriger Radfahrer stürzte aus bisher ungeklärter Ursache kurz vor der Brücke in Richtung Fürstenberg.

Die Polizeibeamten bemerkten bei dem Radfahrer Alkoholgeruch in der Atemluft. Ein entsprechender Test zeigte einen Wert von 2,6 Promille an. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus, teilte die Polizei mit.