Nur eine Saison

Kai Beißer

Fürstenwalde (MOZ) Der Abschied hatte sich angedeutet, am Mittwoch wurde er von beiden Seiten nun auch offiziell verkündet. "Gemeinsam haben wir Höhen und Tiefen mitgenommen, eine intensive Zeit erlebt", heißt es in der Mitteilung des Vereins. "Der FSV Union ist nicht nur für junge Fußballer der Region, sondern auch für Trainer eine Möglichkeit, sich weiterzuentwickeln und sich für den nächsten Schritt zu präsentieren."

Mit der Verpflichtung von André Meyer hatten die Fürstenwalder den Weg eingeschlagen, der durch ein junges Trainerteam ohne Erfahrung im Männerbereich und eine neue Spielphilosophie geprägt war. "Spieler und Verein haben davon profitiert. Wir bedanken uns bei André Meyer und wünschen ihm natürlich sportlich wie persönlich alles Gute", sagte Pressesprecher Mitsch Rieckmann. Einen Nachfolger will der Regionalligist nach Aussage von Sven Baethge, Geschäftsführer Sport, möglichst bis Ende des Monats präsentieren.

Meyers Zukunft ist derweiloffen. "Es gab Gespräche, aber nichts Spruchreifes. Es kann auch gut sein, dass ich im Sommer erst mal gar nichts mache", sagt der 35-Jährige. "Ich danke dem Verein für das Vertrauen. Es liegen spannende und emotionale Monate hinter uns, die mit dem 4:0 in Erfurt und dem Klassenerhalt eindrucksvoll belohnt worden sind. Ein großer Dank gilt dem gesamten Funktionsteam und der Mannschaft, die zu jeder Zeit, vor allem aber in schwierigen Phasen an unseren Weg geglaubt und Zusammenhalt demonstriert haben. Es war ein geiles Jahr, dass immer in Erinnerung bleiben und in dieser Form sicher schwer kopierbar sein wird", betont der scheidende Coach.

Indessen gibt es auch bei anderen Vereinen tiefgreifende Veränderungen. Mit Germania Halberstadt beendet der Tabellenachte der Regionalliga Nordost ebenfalls zum Saisonende die erfolgreiche Zusammenarbeit mit Trainer Maximilian Dentz. Und Absteiger Budissa Bautzen hat seinen Verzicht auf die Oberliga erklärt, geht direkt runter in die Sachsenliga. Zudem ist der Vorstand zurückgetreten.