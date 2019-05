Laufen, springen und werfen mit Spaß

Helfer und "Auszubildende": Am Projekt zur Schüler-Qualifizierung im Sport nehmen derzeit diese Gauß-Gymnasiasten und Talsand-Gesamtschüler teil, welche bei der Olympiade die Stationen betreuten. © Foto: Oliver Voigt

Aufs Tempo drücken: Nur zehn Sekunden standen zur Verfügung, um so viel wie möglich Hockwenden über eine Bank zu schaffen – trotz der kurzen Zeitspanne war das dennoch ganz schön anstrengend. © Foto: Oliver Voigt

Genau zielen: Ein Ball musste in einen von drei Ringen geworfen werden, um Punkte zu sammeln. © Foto: Oliver Voigt

Bloß nicht die Zunge abbeißen! Eine Vierfüßlergang-Staffel (hier ein Junge der Kita "Uckis Spatzenhaus") gehörte zum Programm des Vormittags in der Sporthalle "Neue Zeit". © Foto: Oliver Voigt

Wir sind Siiiiiieger!! Mädchen und Jungen der Schwedter Kita "Hans Christian Andersen" stürmen zur Preisverleihung. Die Einrichtung erwies sich in den vergangenen Jahren auf Kreisebene und bei den Stadtwettbewerben schon mehrfach als sehr sportlich. © Foto: Oliver Voigt

Jörg Matthies

Schwedt (MOZ) Mit dem Hauch von zwei und drei Punkten Vorsprung hat die Kita "Hans Christian Andersen" die 3. Schwedter Kita- Olympiade vor den Team von "Weg ins Leben" und "Uckis Spatzenhaus" für sich entschieden. Das Wichtigste am dreistündigen sportlichen Stelldichein in der Neue-Zeit-Sporthalle aber war der Spaß an der Bewegung, die alle 200 teilnehmenden Mädchen und Jungen deutlich zeigten.

Schlängellauf, das nicht so einfache Einbein-Stehen, Hockwenden über die Bank, Schlussweitsprung, Ballzielwurf und seitliches Überspringen eines Seils waren jene Disziplinen, die jeder Teilnehmer absolvieren durfte. Geduldig harrten die Sprösslinge an allen Stationen aus. Die IG Sport hatte einen akribischen Plan erdacht, damit trotz neun teilnehmender Kitas alles problemlos vonstatten gehen konnte. Nach einer kurzen Pause folgten dann vier Staffelwettbewerbe – hier herrschte Hochstimmung in der Halle und große Spannung.

An ihren hellblauen T-Shirts gut auszumachen: die Helfer – Schüler der Talsand-Gesamtschule und des Gauß-Gymnasiums. Allesamt absolvieren sie seit Anfang dieses Jahres das Projekt "Schüler-Qualifizierung im Sport" und werden hoffentlich in Kürze als Übungsleiter oder Assistenten in vielen Sportvereinen der Oderstadt und des Umlandes tatkräftig zum Einsatz kommen.

Um die Wette auf Bobbycars

Riesigen Spaß bereitete auch der Parcours der AOK: Beim Hüpfen durch Leitersprossen am Boden, vor allem aber beim Bobbycar-Fahren tobten sich die Fünf- und Sechsjährigen in ihren Wettbewerbspausen so richtig aus.

Und alle warteten am Ende gespannt auf die Siegerehrung. Vizebürgermeisterin Annekathrin Hoppe war aus dem Rathaus in die Sporthalle gekommen, um jedem Teilnehmer zu seiner Leistung zu gratulieren, Medaillen, Urkunden und kleine Sachpreise zu verteilen. Ob der eine oder andere helfende Übungsleiter in den drei Stunden schon neue Talente für die "richtige Olympiade" entdeckt hat? Schließlich hat die Uckermark inzwischen da reichlich medaillenträchtige Vorbilder zu bieten.