Mirko Wittig nicht mehr Spielausschuss-Vorsitzender

jm

Schwedt (MOZ) Der Schönermarker Mirko Wittig, langjähriger Spielausschussvorsitzender des Fußball-Landesverbandes Brandenburg (FLB), ist von seinem Amt zurückgetreten. Das bestätigte der Verband gegenüber dieser Zeitung.

Wittig, der auch 2. Stellvertretender Vorsitzender des Fußballkreises Uckermark für Spielbetrieb und Recht ist, war das erste Mal im August 2002 zum Chef des FLB-Spielausschusses gewählt worden und wurde erst vor wenigen Monaten auf dem Verbandstag im Herbst im Amt bestätigt. Darüber hinaus war er unter anderem in gleicher Funktion beim Nordostdeutschen Fußball-Verband (NOFV) aktiv. Er fungierte auch als Staffelleiter der Regionalliga Nordost und im Landespokal Brandenburg. Nach MOZ-Informationen soll Wittig aus privaten und beruflichen Gründen von seinen Ämtern sowohl beim FLB als auch im NOFV zurückgetreten sein.

Über seine Nachfolge wurde am Dienstagabend in der Sitzung des Verbandsspielausschusses beraten. Frank Fleske, Vorsitzender des Uckermark- Fußballkreisses, bestätigte am Mittwoch, dass der Finowfurter Wilfried Riemer den Posten übernimmt.