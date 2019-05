Stölln feiert Lilienthals 171. Geburtstag

Manuela Bohm

Stölln (MOZ) Der erste "fliegende Menschen", Otto Lilienthal ist am 23. Mai 1848 geboten. Seinen 171. Geburtstag feiert Stölln am kommenden Samstag, 25. Mai. Ein buntes Festprogramm erwartet die Gäste und Stöllner rund um dem Otto-Lilienthal-Centrum und am Gollenberg, wo die Drachenflieger zusammen kommen und ihre bunten Flugobjekte gen Himmel schicken. Traktorenrundfahrten begeistern sicher nicht nur die jungen Gäste. An Ständen eines Flohmarktes kann gestöbert und gefeilscht werden. Eine Tombola lockt die Wagemutigen. Um 12.00 Uhr beginnt das festliche Treiben. Horst Schwenzer, 1. Vorsitzenden des Otto-Lilienthal-Vereins Stölln e.V. begrüßt die Gäste um 14.00 Uhr. Danach bieten die Friesacker Fliedertänzer ein Showprogramm.