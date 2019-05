Edgar Nemschok

Neuenhagen (MOZ) Die Ergometerruderer aus Neuenhagen machen auch weiter Schlagzeilen. Am eigenen Tag der offenen Tür, der wie immer für die Vereinsmeisterschaften genutzt wird, wurde zum einen natürlich gerudert, zum anderen sprach man aber auch über die vergangenen Monate, in denen wieder viel passiert war.

Ein Höhepunkt war die Teilnahme an den Europameisterschaften in Kopenhagen. Der Sport erfreut sich stets wachsender Beliebtheit und allein die Teilnehmerzahlen waren auch bei dieser Meisterschaft beeindruckend. Über 1000 Ruderer aus 27 Ländern gingen an den Start. Die Neuenhagener Mannschaft belegte in der vom Veranstalter gelisteten Clubwertung den achten Platz von über 100 gestarteten Teams.

Torsten Jagnow, der wie immer die Mannschaft, erklärte: "Wir gingen mit sieben Startern in die 2000-m- und 1000-m-Rennen. Über 2000 m holten wir sieben Medaillen. Also jede Starterin, jeder Starter von uns erkämpfte einmal Edelmetall auf dieser Strecke. Über die 1000 m waren es dann noch drei Medaillen." Jagnow sagte anschließend mit großem Stolz: "Die Zielstellung von zehn Medaillen wurde somit erreicht und mit dieser Ausbeute war diese für uns elfte EM eine der erfolgreichsten. Seit 2008 sind wir mit Startern international dabei. Der Auftakt war damals in Dresden." Erfolgreichste Teilnehmerin war Hildegard Schmiedel, die mit zwei EM-Titeln nach Hause kam.

Es folgte die Teilnahme am Alster Marathon Cup in Hamburg. Diesmal war allerdings nicht der ganze Club unterwegs. Neuenhagen wurde durch Christoph Ott vertreten. Jagnow berichtet: "Im Oktober 2018 meldete sich ein junger drahtiger Mann bei uns. Die Freude war groß, denn Christoph und ich hatten uns eine kleine Ewigkeit nicht mehr gesehen. Wir hatten in früheren Tagen viel gemeinsam Sport getrieben. Für ihn stand fest, dass er auf dem Ruderergometer einen Wettkampfmarathon fahren will."

Ott hatte sich dann auch schnell eigene Ziele gesteckt und sich für Hamburg angemeldet. Er wollte möglichst unter drei Stunden bleiben, bereitete sich akribisch auf seinen großen Tag vor. Am Wettkampftag selbst ging die Rechnung auf. Mit einer Zeit von 3:04:39,0 Stunden absolvierte er die 42 195 Meter, belegte in der Endabrechnung Platz 24 und war alles in allem sehr zufrieden.

Mindestens genauso ehrgeizig ging es an die eigene Meisterschaft. Es gab in diesem Jahr einen Mix- und einen Frauen-Staffelsieger. Was zusätzlich erfreulich war: Zum zehnten Jubiläum konnte Teilnehmerrekord vermeldet werden.

Wie ernst die Mitglieder der Body Oase inzwischen ihren Sport nehmen, beweist Gisela Sept-Hubrich. Erst vor knapp vier Wochen hatte sie sich mit ihrem Mann Bernhard entschieden, mitzumachen. Kurios dabei: Die ganze Familie – übrigens eine Ruderfamilie, nur die beiden nicht – machte sie auf einer Familienfeier verrückt. Keiner traute ihr das zu, überhaupt auf einem Ergometer zu rudern. Selber stemmte sie in Vorbereitung auf den Wettkampf zusätzlich zu Hause die Kurzhanteln, ähnlich einer Ruderbewegung, und saß im Endeffekt mit ihrem Mann im Siegerboot.

Auf dem zweiten Platz landete das Boot mit Birgit Jagnow an der Spitze. "Die Platzierung ist wirklich nicht wichtig. Ich freue mich vor allem, wie sich auch Horst Eichler ins Zeug gelegt hat. Er hat gekämpft wie ein Löwe und sich immer weiter gesteigert. Er hatte ursprünglich Bedenken, überhaupt mit dabei zu sein. Er hat sich prima geschlagen und wir sind stolz auf ihn und auch auf alle anderen. Es war ein großartiger Wettkampftag."