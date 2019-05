Starkregen flutet Keller

Nicolas Ottersbach

Barnim (MOZ) Starker Regen hat in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch für einige Feuerwehreinsätze im Barnim gesorgt. "Wir hatten keine Sonderlage, aber es gab viele Kleinigkeiten, zu denen wir ausrücken mussten", so ein Feuerwehrsprecher. Personen seien dabei nicht verletzt worden, es habe nur geringe Sachschäden gegeben.

An einem Hang in der Kirschenallee in Schorfheide spülte der Regen beispielsweise Schlamm auf die Straße, die nur mit einem Traktor wieder frei geschoben werden konnte. Gleichzeitig war die Feuerwehr mit einer überfluteten Tiefgarage eines Anwohners beschäftigt: Etwa 40 Zentimeter hoch stehendes Wasser pumpten die Wehrleute ab. Dass es überhaupt in das Kellergeschoss fließen konnte, liegt nach Ansicht eines Feuerwehrsprechers auch an schlecht gepflegten Straßengräben. "Sie können den Regen, der von den trockenen Hängen herunterfließt, nicht mehr auffangen." In der Folge würde das Wasser nicht mehr rechtzeitig versickern, sondern stattdessen auf die Grundstücke fließen. Das sei an vielen Orten im Barnim zu beobachten, sogar in Neubaugebieten, die es erst seit Kurzem gebe.

Laut Feuerwehr mussten einige Straßen in der Nacht kurzzeitig gesperrt werden, weil sie unter Wasser standen. Darunter Fahrbahnen in Bernau und Basdorf. In Finowfort wurde Wasser von der B167 abgepumpt, in Eberswalde von der Heinrich-Rau-Straße.