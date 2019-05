Schildkröten behalten Gehege

Anke Beißer

Grünheide (MOZ) Die Grünheider Gemeindevertreter haben sich am Dienstagabend einhellig für den Erhalt des Schildkrötengeheges ausgesprochen. Falls es bei der Grundschulerweiterung im Wege ist, soll es andernorts wieder aufgebaut werden.

Der Antrag wurde von der Fraktion SPD/Freiwillige Feuerwehr/Alternative Liste pro Grünheide/Freie Wähler eingebracht. "Schöner Antrag", kommentierte Ulrich Kohlmann (Bürgerbündnis), auch wenn er sich erübrige. "Der Erhalt stand nie in Abrede", reagierte auch Tobias Thieme (Linke) mit Unverständnis.

In einer persönlichen Erklärung ging Rainer Szymanski (Bürgerbündnis) noch weiter. Er rief alle auf, die sich so vehement für das Gehege einsetzen, die Patenschaft über eines der Wappentiere zu übernehmen, um dem Verein mit seinen zum Teil hochbetagten Mitgliedern mit Taten zu helfen. "Ich hab’ schon eine", erwiderte Pamela Eichmann (SPD).

In einem weiteren Punkt spielte das Biotop samt Schildkröten auf der letzten Sitzung vor der Wahl eine Rolle. Im Beschluss über den Anbau des neuen Schulgebäudes an den Nordgiebel des Altbaus wurde festgelegt, eine Spiegelung des Riegels in den existierenden Schulhof hinein zu prüfen, so dass das Gehege an seinem Platz bleiben könnte.

Einstimmig wurde zudem die Forderung an den Landesbetrieb Straßenwesen auf den Weg gebracht, an der Dreieckskreuzung von L23 und L38 bis Ende 2021 einen Kreisel zu errichten. Ziel ist es, damit die Verkehrssicherheit auf dem Schulweg zwischen Grünheide und dem Löcknitzcampus zu verbessern.

Ein weiteres Thema bildete der Lärmaktionsplan. Bereits 2014 und 2018 wurden konkrete Maßnahmen beschlossen, die bis dato noch nicht umgesetzt wurden. Nun ist es auf Antrag des Bürgerbündnisses und befürwortet von den anderen Fraktionen am Ordnungsamt, sich an die entscheidenden Behörden zu wenden. Dabei geht es um Tempo 30 in Hangelsberg, Altbuchhorst und Grünheide, Tempo 30 nachts in Fangschleuse und Kagel (jeweils für alle Fahrzeuge), Lkw-Durchfahrtsverbot in Altbuchhorst sowie Lkw-Nachtfahrverbot in Altbuchhorst und Grünheide. Laut Amtsleiter Nico Bauermeister waren diese in der ersten Planphase alle behördlich abgelehnt worden.

Apropos Lärmschutz. Nach einem abschlägigen Votum in der vorhergehenden Gemeinderatssitzung, vor dem Löcknitzcampus Tempo 30 einzurichten, hatte Bürgermeister Arne Christiani sich das Anliegen auf den Tisch gezogen und einen entsprechenden Antrag stellen lassen. Wie Ordnungsamtsleiter Bauermeister auf Nachfrage mitgeteilt hat, wurde dieser abschlägig beschieden. Gründe: die Pegel liegen bei Tempo 60 tags und nachts im Normbereich und der Campus befindet sich außerorts.