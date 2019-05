Für die Direktwahl der Ortsvorsteher

MOZ

Wandlitz Die Unabhängige Wählergemeinschaft Wandlitz (UWG) tritt bei der Kommunalwahl am Sonntag mit ihren Kandidaten für die Gemeinde Wandlitz und die Ortsteile Stolzenhagen und Basdorf an. Für die Gemeindevertretung und den Ortsbeirat Basdorf kandidieren Doris Blank und Stefan Peters. Für die Gemeindevertretung und den Ortsbeirat Stolzenhagen stellen sich Regina Schannowske, Candelario Infante Fernandez und Jürgen Krajewski der Wahl. Für die Gemeindevertretung kandidieren außerdem Ralf Geschke, Gunther Ziethmann und als jüngste Kandidatin in der Gemeinde die 19-jährige mit Birgit-Rebecca Richter.

Die UWG sieht sich ausschließlich dem Gemeinwohl und den Bürgern verpflichtet. Sie will eine stärkere Identifikation mit dem Gemeinwesen erreichen. Dass wirtschaftliches Wachstum mit dem Schutz der Umwelt im Einklang stehen müsse, gehört zu den wichtigsten Forderungen der Wählergemeinschaft. In diesem Zusammenhang wird eine schnelle Anpassung der Infrastruktur und die Entwicklung zukunftssicherer Verkehrskonzepte aufgeführt. In den Ortsteilen müssten die jeweiligen Ortsvorsteher direkt durch die Einwohner des Ortsteils gewählt werden. Der Zukunft der Kinder und Enkel gelte das besondere Augenmerk der Kandidaten. Mit Blick auf die Abschaffung der Straßenbaubeiträge wird die Frage gestellt, was mit den Erschließungsbeiträgenwird.