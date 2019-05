Orgelbauer trifft auf Schmied

Janet Neiser

Neuzelle (MOZ) Ich bin froh, dass das so gut angenommen wird." Dietmar Baesler, der Neuzeller Bürgermeister, spricht vom Neuzeller Klostermarkt "Handwerk trifft Kultur". Der ist an die Stelle des einst traditionellen Bibulibusfests gerückt. "Es ist ein richtiges Familienfest", freut sich Baesler, der sich den 30. Mai, den Himmelfahrtstag, bereits dick und fett im Kalender angestrichen hat.

Dass er an diesem Tag auf den Klosterhof geht und sich das bunte Markttreiben ansieht, das ist mehr als nur eine Pflicht des Bürgermeisters. Für ihn ist es ein Vergnügen. Initiiert wurde der nunmehr vierten Klostermarkt erneut vom Ortsbeirat Neuzelle. "Als das Bibulibusfest damals weggefallen war, haben wir mit dem Amtsdirektor gesagt: Wir müssen an dem Tag etwas anderes machen", erinnert sich Baesler. Aus dem Wagnis ist eine neue Tradition geworden, die laut Bürgermeister nur mithilfe der Besucherinformation Neuzelle realisiert werden kann.

"Wir wollten kein Trinkfest am Himmelfahrtstag, sondern ein Familienfest", betont Baesler und fügt hinzu, dass vor allem die Regionalität von Beginn an wichtig war. Das zeigt sich auch bei der vierten Ausgabe des Marktes, der am nächsten Donnerstag stattfinden wird – bei freiem Eintritt.

"In der Zeit von 10 bis 18 Uhr können die Gäste an den Ständen von zahlreichen Künstlern und Handwerkern stöbern und kaufen", informiert Gabriele Werner von der Besucherinformation. Ein guter Mix aus altem und neuem Handwerk mache den Neuzeller Klostermarkt so einzigartig: Schmied, Drechsler, Filzer, Schnitzer, Keramiker, Schmuckdesigner, Stellmacher – all diese werden zu finden sein.

Regionale Künstler musizieren

"Hier können Sie dem ein oder anderen Handwerker beim Werkeln zuschauen oder sich selbst ausprobieren, was ein ganz besonderes Erlebnis für die ganze Familie ist und eine gute Gelegenheit, persönlich mit den Künstlern und Handwerkern ins Gespräch zu kommen", weiß Gabriele Werner aus der Erfahrung vergangener Jahre. Handwerklich könne man sich in der Schnitzwerkstatt betätigen. Aus einem Stück Holz wird dort unter fachkundiger Anleitung ein eigenes Kunstwerk.

Auf dem Klosterhof wird es erneut eine kleine Bühne geben, auf der regionale Künstler wie Stefanie Matheus, Allanah Titzki, die Gruppe "Half & Half" und Fred Schulze zu hören sein werden. Ronny Gander führt durch das Programm. Clown Faxilus schwirrt auch über den Platz und hat ein paar Überraschungen für die jüngsten Gäste dabei. An Essen und Trinken wird es ebenfalls nicht mangeln. Zudem sind Führungsangebote im Kloster, in Kirchen und von den Klosterwinzern geplant. Und die Orgelbaufirma Scheffler aus Sieversdorf kommt und erzählt Wissenswertes über die Königin der Musikinstrumente. Interessierte können um 15.Uhr in der katholischen Stiftskirche auch die Orgel besichtigen.

Aufgrund der Veranstaltung wird es von 7 bis 21 Uhr in der Bahnhofstraße, der Frankfurter Straße und auf dem Brauhausplatz Verkehrseinschränkungen beziehungsweise Vollsperrungen geben. Umleitungen und Parkplätze sind ausgeschildert.